Захід працює над серйозними санкціями проти фінансового сектору Росії – очільниця МЗС Британії

Вона наголосила, що агресором виступає РФ, нагадавши, що НАТО завжди був оборонним Альянсом.

Велика Британія попередила Москву, що працює із західними партнерами над серйозними санкціями проти фінансового сектору Росії у разі нападу на Україну.

Про це заявила державна секретарка із закордонних справ та справ співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, повідомляє "Голос Америки".

"Ми не примиримося з кампанією з дестабілізації сусідніх демократичних країн, яку провадить Росія. Вона неправдиво позиціонує Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію", - сказала Трасс.

Вона додала, що вторгнення російських сил в Україну спричинить "масштабні наслідки, зокрема скоординовані санкції, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії".

"Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи високоефективні заходи проти російського фінансового сектору та приватних осіб", - сказала Трасс.

Нагадаємо, 4 січня глави МЗС України Дмитро Кулеба та Великої Британії Трасс під час телефонної розмови скоординували позиції перед переговорами з РФ у різних форматах наступного тижня з питань безпеки у Європі. Трас запевнила у непохитній підтримці України у протидії російській збройній агресії та відзначила прихильність до принципу "ніяких рішень про Україну без України".



Варто зазначити, що у Євросоюзі та США неодноразово заявляли про підготовку серйозних санкцій проти РФ у разі посилення агресії проти України.