Захід розглядає ще одну країну, в якій зможуть навчати українських пілотів на F-16

Захід розглядає Румунію як можливу країну для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Це дозволить військовим літакам з'явитися в українському небі вже за кілька місяців.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що наразі триває робота над укладенням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії. Такі навчання, ймовірно, проводитиме компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16. Подробиці про навчальну програму з'являються поступово відтоді, як минулого місяця це рішення підтримав президент США Джо Байден.

Зараз Нідерланди та Данія очолюють багатонаціональні зусилля з навчання українських пілотів, але партнери досі не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для цих навчань.

"Європейські офіційні особи не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав тільки, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі. Але дискусія про те, яка країна пожертвує літаки, ще не врегульована", - пише Politico.

Зазначається, що п ро постачання F-16 наразі не йдеться. Поки триває активна підготовка до початку тренувань на F-16 у Данії. Водночас д оставлення потребує окремого процесу ухвалення рішень.

Скільки винищувачів F-16 має Румунія

Військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 уживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують додаткові 32 літаки в Норвегії. Крім того, нещодавно Бухарест схвалив план закупівлі більш досконалого F-35.

Країна відіграє вирішальну роль у місії повітряного контролю НАТО, міжнародній оперативній групі, призначеній для постійного патрулювання європейського неба з метою швидкого реагування на порушення повітряного простору. Країни НАТО регулярно намагаються перехопити російські літаки, які літають у цьому районі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців, а українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні 2023 року.