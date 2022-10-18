Захід вирішив прибрати Росію з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу – експерт

Петро Черник наголосив, що колективний Захід боїться, що після розвалу РФ порожній Сибір перейде Китаю, який так само провадить політику диктатури й тиранії.

Колективний Захід поки не бачить розвалу Росії, оскільки тоді порожній Сибір, а це 40% світових ресурсів, одразу відійде нічим не кращому в питанні тиранії Китаю.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Час для деколонізації Росії прийшов. Як це все закінчиться насправді, спрогнозувати неймовірно важко, бо, на превеликий жаль, колективний Захід прийняв рішення прибрати третього гравця з великої світової шахівниці, але не прийняв рішення його колапсувати повністю у територіальному розумінні цього слова", - зазначив він.

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Військовий експерт наголосив, що колективний Захід боїться, що після розвалу РФ порожній Сибір перейде Китаю, який так само провадить політику диктатури й тиранії.

"Тобто поки що Захід, в першу чергу англосакси, не бачить розвалу РФ. Все вкрай просто: порожній Сибір, а це 40% світових ресурсів, одразу віддрейфує до Китаю, який також прокинувся, щоб бути гегемоном. І повірте, в частині тиранії Китай нічим не кращий за Росію", - резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський нещодавно заявив, що політика Китаю щодо Росії може змінитися. Він зазначив, що в Росії після перемоги України розпочнеться період смути. Поразка Росії у війні проти України може "підштовхнути" Китай до активних дій щодо РФ.

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