Захід засуджує "переобрання" Путіна, а Китай та Індія обіцяють тісніші стосунки – Reuters

Контрастні реакції на перемогу Путіна підкреслили геополітичні лінії розлому, які розширилися після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Західні уряди засудити "переобрання" президента Росії Володимира Путіна як несправедливе та недемократичне, але Китай, Індія та Північна Корея привітали очільника Кремля з продовженням його правління ще на шість років.

Про це йдеться у статті Reuters.

Контрастні реакції на перемогу Путіна на "виборах" підкреслили геополітичні лінії розлому, які розширилися після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України два роки тому, спровокувавши найглибшу кризу у відносинах із Заходом від часів закінчення холодної війни.

Реакція Заходу на перемогу Путіна на "виборах" в РФ

У Брюсселі 18 березня міністри закордонних справ ЄС категорично відкинули результати президентських "виборів" у РФ як фальсифікацію. Відповідні заяви пролунали перед погодженням санкцій проти осіб, причетних до жорстокого поводження та смерті критика Кремля Олексія Навального.

"Вибори в Росії були виборами без вибору", – сказала на початку зустрічі очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Граючи на посиланні Москви на війну проти Україні як на "спеціальну воєнну операцію", голова МЗС Франції Стефан Сежурн заявив, що Париж узяв до відома "спеціальну виборчу операцію".

"Умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були дотримані", – заявили у французькому МЗС.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що результати "виборів" підкреслили "глибину репресій" у Росії.

"Путін усуває своїх політичних опонентів, контролює ЗМІ, а потім коронує себе переможцем. Це не демократія", – сказав Кемерон.

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Франція, Британія та інші засудили той факт, що Росія також провела свої "вибори" в окупованих регіонах України, які, як вона стверджує, анексувала під час війни.

У Кремлі відкинули таку критику. Натомість там заявили, що 87% голосів, набраних Путіним на "виборах", свідчать, що російський народ консолідується навколо нього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вибори" в Росії не є легітимними.

"Усім у світі зрозуміло, що ця фігура (Путін)... просто хвора на владу і робить все, щоб правити вічно", – висловився Зеленський.

Президент США Джо Байден поки що нічого не коментував, але речник Білого дому 17 березня заявив, що "вибори" в Росії "очевидно не були вільними та справедливими".

За межами Заходу Путін отримав вітання

На противагу реакції Заходу, лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Путіна. Він також сказав, що Пекін підтримуватиме тісні контакти з Москвою для сприяння "безмежному" партнерству, про яке вони домовилися 2022 року, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням РФ до України.

"Я вірю, що під вашим керівництвом Росія, безумовно, зможе досягти більших досягнень у національному розвитку та будівництві", – сказав Сі Путіну у своєму посланні.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман привітав Путіна з "вирішальною" перемогою. Кремль повідомив, що вони по телефону висловили готовність продовжувати "ефективну координацію" в групі виробників нафти ОПЕК+.

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повторив цю заяву, висловивши сподівання на зміцнення "перевіреного часом особливого та привілейованого стратегічного партнерства" Нью-Делі з Москвою.

Індія та Китай разом із Росією входять до групи країн з економікою, що розвивається, БРІКС, яка прагне кинути виклик домінуванню США у світовій економіці.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Ірану Ібрагім Раісі, яких Захід звинувачує в постачанні зброї Росії, також привітали Путіна, наголосивши на прагненнях до подальшого розширення двосторонніх відносин з Москвою.

В Африці деякі газети сприйняли "переобрання" Путіна як посилення позиції Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру. Ці три держави в регіоні Сахель зміцнили зв’язки з Росією після держпереворотів в останні роки за рахунок своїх традиційних союзників Франції та США.

"В Африці ці перевибори можуть здатися не подією, але з огляду на контекст у Сахелі, вони набувають особливого значення, оскільки Путін уособлює новий геополітичний баланс сил на континенті зі зростальною (російською) присутністю та впливом", – повідомляє щоденна газета Буркіна-Фасо Aujourd'hui au Faso.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку 100% протоколів, Путін здобув перемогу на "виборах" президента Росії, набравши 87,28% голосів виборців.

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