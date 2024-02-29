Західні держави сперечаються про російські активи - Reuters

На зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Бразилії 28 лютого представники західних держав обговорювали використання заморожених російських активів для відновлення України. Втім, між ними виникли розбіжності.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що бразильські політики намагалися зосередити переговори на економічній співпраці з питань клімату та бідності й запропонували спільну заяву без прямої згадки про війни в Україні та секторі Гази. Втім, геополітичні питання таки опинилися в центрі уваги. Навіть близькі західні союзники України розійшлися в думках щодо того, як бути з російськими активами, заблокованими на Заході.

Видання пише, що ці розбіжності стали очевидними після того, як міністри G7 зібралися перед початком саміту G20, аби обговорити питання використання активів РФ для відновлення України.

Своєю чергою, міністерка фінансів США Джанет Єллен висловила думку, що в міжнародному праві є вагомі підстави для вилучення російських активів у вигляді застави або арешту. Тим часом її колега з Франції Бруно Ле Мер заявив, що достатніх підстав для арешту активів РФ в міжнародному праві немає, мовляв, такий крок вимагатиме схвалення членів G20 та інших країн.

"Ми не повинні вносити розкол між країнами G20. Якщо правова база буде недостатньою, ви створите більше розбіжностей в той час, коли нам потрібно більше єдності для підтримки України", - наголосив міністр фінансів Франції.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав Захід діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ. Він зазначив, що Україна наразі потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, а також іншої військової допомоги.

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