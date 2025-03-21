Західні партнери посилюють тиск: що змушують робити Україну

Аналітики наголошують, що адміністрація Трампа може змусити Київ піти на невигідну угоду.

Сполучені Штати посилюють тиск на Україну, підштовхуючи її до переговорів з Росією за несприятливих умов. Попри мільярдну військову підтримку, західні партнери неодноразово ставили Київ у складне становище як на полі бою, так і за столом переговорів.

Про це пише Business Insider.

Ситуація загострюється на тлі важких боїв і втрат під Курськом. За даними видання, адміністрація Трампа суттєво обмежує можливості Києва вести переговори на вигідних умовах.

“Зброя і розвіддані США лише підірвали вплив на Україну та додали сміливості Путіну”, – заявив Джордж Баррос, військовий аналітик Інституту вивчення війни.

Україна, яка критично залежить від американських постачань озброєння, змушена приймати невигідні умови припинення вогню, водночас Москва використовує переговори як тактику для отримання додаткових переваг на фронті.

“Якби Захід справді хотів дати Україні шанс виграти війну, це потрібно було зробити ще рік-два-три тому”, – зазначив експерт із Росії та України, радник з питань національної безпеки Великої Британії Майкл Кларк.

Затримки в постачанні зброї стали ще однією серйозною проблемою для України. Колишня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте наголосила, що партнери неодноразово відмовляли Києву у зброї, а потім змінювали свою позицію через кілька місяців, коли ситуація на фронті значно погіршувалася.

“Ми маємо стільки жертв, стільки смертей, яких можна було б уникнути”, – наголосила Шимоніте.

Прикладом таких затримок стало постачання винищувачів F-16. За словами експертів, їх передавання Україні було відкладене до останнього моменту, коли ситуація вже потребувала негайного реагування.

На думку аналітиків, США та союзники діяли без чіткої стратегії перемоги, підтримуючи Україну лише настільки, щоб вона могла утримати позиції, але не для вирішального успіху.

Нагадаємо, за словами речниці американського Держдепартаменту Теммі Брюс, Україна і Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню" після трьох років війни. Йдеться не про тимчасове перемир'я, а про повноцінний мир.

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