"Західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС": які фейки і дезінформацію поширювали окупанти

Протягом 12 серпня окупанти знову поширювали дезінформацію та фейки.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Дезінформацію

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: «західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС та реальні загрози ядерної безпеки цього об’єкта, водночас Росія закликає Захід «поставити на місце своїх підопічних» з України та не чинити перешкод місії МАГАТЕ на ЗАЕС».

Дезінформацію

В МО РФ заявили, що «бойовики українських озброєних формувань поблизу Зеленого Гаю та Миролюбівки Дніпропетровської області замінували автомобільні мости через річку Середня Терса, які планують підірвати для звинувачення ЗС рф у невибіркових ударах по інфраструктурних об’єктах».

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Фейк

Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на колаборантів-«керівників» тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: «в Енергодарі виявили уламки американських високоточних ракет GMLRS, запущених ЗСУ в бік Запорізької АЕС».

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