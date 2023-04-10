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"Захищатимете як власну територію": Лукашенко попросив у Шойгу гарантії безпеки для Білорусі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1148
Час на прочитання
1 хв
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"Захищатимете як власну територію": Лукашенко попросив у Шойгу гарантії безпеки для Білорусі

Фото: NEXTA

Лукашенко вчергове пожалівся на країни Заходу та їхню "несправедливу політику" щодо Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 10 квітня попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. 

Про це пише NEXTA. 

"Звичайно, ви знаєте, що західні держави "розтоптали" всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає. Тому я це питання порушив у переговорах із президентом Росії. Загалом, це звучало на переговорах так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Отакі нам потрібні гарантії", – заявив диктатор Лукашенко.

Нагадаємо, 10 квітня Лукашенко та Шойгу проводять зустріч у Мінську

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Дата публікації
Перегляди
1148
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