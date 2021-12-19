Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам: Рєзніков висловився, що Україні потрібна наступальна зброя

У зв'язку з реальною загрозою повномасштабного наступу Росії Україна потребує допомоги партнерів у вигляді озброєння.
Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, інформує Міноборони України.
Рєзніков після зустрічі міністром оборони Королівства Данії Тріне Брамсен зауважив, що у зв'язку з реальною загрозою повномасштабного наступу Росії Україна потребує допомоги партнерів у вигляді озброєння.
"Яка конкретна допомога бажана від наших партнерів із Данії? Цивілізований світ тих 7,5 років дуже часто висловлював чергове занепокоєння та занепокоєння. У 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала занепокоєння з приводу агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, Якою трагедією для світу це завершилося. Припинила своє існування Ліга Націй і була розв'язана кривава Друга світова війна. Тому чергове занепокоєння не працює по Кремлю.
Він наголосив, якщо буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ.
Рєзніков уточнив, що має на увазі не лише захисне, а й наступальне озброєння. "Бо у Кремлі живуть дуже прагматичні люди, дуже добре вважають гроші. Якщо вони розумітимуть, що ціна цього наступу, агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться", – додав міністр оборони.
"Захищатись ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", – резюмував Резніков.
Супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України протягом 9-14 грудня.
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