Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам: Рєзніков висловився, що Україні потрібна наступальна зброя

Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам: Рєзніков висловився, що Україні потрібна наступальна зброя

У зв'язку з реальною загрозою повномасштабного наступу Росії Україна потребує допомоги партнерів у вигляді озброєння.

Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, інформує Міноборони України.

Рєзніков після зустрічі міністром оборони Королівства Данії Тріне Брамсен зауважив, що у зв'язку з реальною загрозою повномасштабного наступу Росії Україна потребує допомоги партнерів у вигляді озброєння.

"Яка конкретна допомога бажана від наших партнерів із Данії? Цивілізований світ тих 7,5 років дуже часто висловлював чергове занепокоєння та занепокоєння. У 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала занепокоєння з приводу агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, Якою трагедією для світу це завершилося. Припинила своє існування Ліга Націй і була розв'язана кривава Друга світова війна. Тому чергове занепокоєння не працює по Кремлю.

Він наголосив, якщо буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ.

Рєзніков уточнив, що має на увазі не лише захисне, а й наступальне озброєння. "Бо у Кремлі живуть дуже прагматичні люди, дуже добре вважають гроші. Якщо вони розумітимуть, що ціна цього наступу, агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться", – додав міністр оборони.

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"Захищатись ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", – резюмував Резніков.

Супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України протягом 9-14 грудня.

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