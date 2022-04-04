"Захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя" - Дуда

"Захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя" - Дуда

“Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити", - вважає Дуда.

Жахливі фотографії загиблих з української Бучі свідчать, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну, але водночас Україні зараз потрібно багато зброї.

Про це підкреслив президент Польщі Анджей Дуда у повідомленні у Twitter.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

“Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити. Фото з Бучі доводять хибність переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя”,- написав Дуда.

Також читайте РФ назвала бучанський геноцид постановкою: чому це не так

Додамо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

Читайте також:

Журналіст Дмитро Комаров вирушив до звільненого від російських окупантів міста Буча