"Захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя" - Дуда

“Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити", - вважає Дуда.
Жахливі фотографії загиблих з української Бучі свідчать, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну, але водночас Україні зараз потрібно багато зброї.
Про це підкреслив президент Польщі Анджей Дуда у повідомленні у Twitter.
Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022
“Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити. Фото з Бучі доводять хибність переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя”,- написав Дуда.
Додамо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.
Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.
Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.
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