Захист держкордону: у Польщі посилили закон про перебування у прикордонній зоні

Захист держкордону: у Польщі посилили закон про перебування у прикордонній зоні

В обґрунтованих випадках начальник прикордонної застави матиме змогу надавати дозвіл на перебування у забороненій зоні іншим людям

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про захист державного кордону, завдяки якому глава МВС зможе вводити заборону на перебування у прикордонній зоні.

Про це пише Укрінформ.

За прийняття змін до чинного закону голосували 245 депутатів в основному провладних партій, 176 було проти, а 25 утрималися.

Відповідно до змін глава МВС Польщі після консультацій з головою Прикордонної служби країни відтепер зможе своїм розпорядженням вводити заборону на перебування у прикордонній зоні з метою гарантування безпеки країни. Заборона не стосуватиметься осіб, які там проживають або працюють, екстрених служб, а також учасників релігійних культів.

Законом передбачається, що в обґрунтованих випадках начальник прикордонної застави матиме змогу надавати дозвіл на перебування у забороненій зоні іншим людям, зокрема представникам ЗМІ.

Закон скасовує вікові обмеження на службу у Прикордонній службі Польщі, а також надає прикордонникам дозвіл на застосування засобів безпосереднього примусу, зокрема перцевого газу. Донині застосовувати перцевий газ у службових цілях в Польщі могли лише поліціянти.

Нагадаємо, раніше повідомляли, мігранти полишають наметове містечко на кордоні з Польщею. Польська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому сотні біженців у супроводі білоруських мігрантів йдуть у невідомому напрямку.

Читайте також: