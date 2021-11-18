Захист держкордону: у Польщі посилили закон про перебування у прикордонній зоні

В обґрунтованих випадках начальник прикордонної застави матиме змогу надавати дозвіл на перебування у забороненій зоні іншим людям
Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про захист державного кордону, завдяки якому глава МВС зможе вводити заборону на перебування у прикордонній зоні.
Про це пише Укрінформ.
За прийняття змін до чинного закону голосували 245 депутатів в основному провладних партій, 176 було проти, а 25 утрималися.
Відповідно до змін глава МВС Польщі після консультацій з головою Прикордонної служби країни відтепер зможе своїм розпорядженням вводити заборону на перебування у прикордонній зоні з метою гарантування безпеки країни. Заборона не стосуватиметься осіб, які там проживають або працюють, екстрених служб, а також учасників релігійних культів.
Законом передбачається, що в обґрунтованих випадках начальник прикордонної застави матиме змогу надавати дозвіл на перебування у забороненій зоні іншим людям, зокрема представникам ЗМІ.
Закон скасовує вікові обмеження на службу у Прикордонній службі Польщі, а також надає прикордонникам дозвіл на застосування засобів безпосереднього примусу, зокрема перцевого газу. Донині застосовувати перцевий газ у службових цілях в Польщі могли лише поліціянти.
Нагадаємо, раніше повідомляли, мігранти полишають наметове містечко на кордоні з Польщею. Польська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому сотні біженців у супроводі білоруських мігрантів йдуть у невідомому напрямку.
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