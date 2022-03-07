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"Захист України захищає світ від голоду": в МЗС застерегли про загрозу від блокування Росією портів

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"Захист України захищає світ від голоду": в МЗС застерегли про загрозу від блокування Росією портів

УНІАН

60% сільськогосподарської продукції держави експортується через морські порти.

В МЗС України заявили, що закриття російськими військовими портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства, адже понад половина сільськогосподарської продукції держави експортується морем.

Про це йдеться у повідомленні міністерства 7 березня.

"60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти. Закриття російською армією портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства. Захист України також захищає світ від голоду", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше українське МЗС закликало держави-партнери засудити піратську діяльність ВМФ Росії вЧорному морі та належно відреагувати, аби припинити морський розбій.

27 лютого Туреччина ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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