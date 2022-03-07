"Захист України захищає світ від голоду": в МЗС застерегли про загрозу від блокування Росією портів

"Захист України захищає світ від голоду": в МЗС застерегли про загрозу від блокування Росією портів

60% сільськогосподарської продукції держави експортується через морські порти.

В МЗС України заявили, що закриття російськими військовими портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства, адже понад половина сільськогосподарської продукції держави експортується морем.

Про це йдеться у повідомленні міністерства 7 березня.

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"60% сільськогосподарської продукції України експортується через морські порти. Закриття російською армією портів і моря загрожує світовому ланцюжку поставок продовольства. Захист України також захищає світ від голоду", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

60% of #Ukraine’s agricultural products are exported through seaports.



The closure of ports and the sea by the Russian army threatens the global supply chain of food.



Defending Ukraine also protects the world from hunger and famine.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3B42lydh0O — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 7, 2022

Нагадаємо, раніше українське МЗС закликало держави-партнери засудити піратську діяльність ВМФ Росії вЧорному морі та належно відреагувати, аби припинити морський розбій.

27 лютого Туреччина ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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