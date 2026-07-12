«Загнаний у кут»: дипломат пояснив, чому у Путіна більше немає можливості для маневру

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

У Росії одночасно поглиблюються економічні труднощі, проблеми із забезпеченням паливом, ситуація на фронті та внутрішнє невдоволення.

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Росії, керівник програми з вивчення Росії в Інституті національних стратегічних досліджень Аркадій Мільман.

За його словами, нинішня стратегія Кремля полягає у спробі виграти час і пережити складний період.

Реклама

Дипломат зазначив, що Росія стикається одразу з кількома серйозними викликами — від наслідків ударів по нафтопереробних заводах до економічних проблем і відсутності значного просування на полі бою.

«Ну, путінська гра… що „ось перечекаймо, нумо потягнемо час, час працює на нас“ — це, дійсно, путінська стратегія. У нього взагалі немає стратегії, але якщо це можна назвати його стратегією, то, мабуть, треба так назвати.

Зараз усе палає, усе горить. НПЗ горять, бензину немає, невдоволення населення, складнощі з економікою, армія не просувається. Вони вже десять разів говорили про те, як вони успішно взяли Костянтинівку. Але у Путіна не залишилося карт», — сказав Мільман.

Експерт також порівняв нинішнє становище Кремля із ситуацією, в якій, за словами президента США Дональда Трампа, перебувала Україна на початку переговорного процесу.

Реклама

Водночас він наголосив, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від позиції чинного президента США.

«Як Трамп увесь час любить говорити, як він говорив Зеленському — що в Зеленського більше немає карт, йому нічим грати, він уже не може грати — усе скінчено. Так от, у Путіна сьогодні вже практично немає карт. Залишилося зовсім мало.

Залишилося зовсім трохи пройти, щоб дотиснути його. Якщо Трамп це зробить… Це можливо. Путін цього боїться, однозначно боїться. Але Путін і його оточення розуміють, що Трамп може повестися таким чином, що Росії буде завдано серйозного удару, і вони намагаються цьому запобігти. Чи вийде в них, чи не вийде — ми не знаємо. Усе залежить від Трампа», — наголосив Мільман.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін стрімко втрачає підтримку серед власного населення, а тому в Кремлі з’явився привід для занепокоєння.

Реклама

Ми раніше інформували, що диктатор Путін не має наміру найближчим часом погоджуватися на мирні переговори з Україною та, ймовірно, готується до нової ескалації війни.

Новини партнерів