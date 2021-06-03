Захоплення державної влади: суд дозволив провести заочне розслідування щодо Януковича

Йдеться про дії експрезидента у вересні-жовтні 2010 року.

Шевченківський районний суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Йдеться про кримінальне провадження за фактом захоплення державної влади. У справі розслідують обставини вчинення дій Януковича у вересні-жовтні 2010 року, які були спрямовані на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. "Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.



До слова, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.



Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину експрезидента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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