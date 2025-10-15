Загроза з Білорусі: Зеленський отримав таємні дані від розвідки

Президент України Володимир Зеленський та керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко / © Володимир Зеленський

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів президентові Володимирові Зеленському про плани Росії щодо подальшого військового використання території Білорусі.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Президент вказав, що Україна попередить своїх партнерів про загрозу для них з території Білорусі.

«Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати«, — йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо, 11 жовтня у Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка розпочалася перевірка боєготовності військ. Міноборони країни заявило, що низка підрозділів буде приведена у вищий ступінь готовності, висунута до призначених районів та виконає комплекс заходів.

Державна прикордонна служба України заявила, що перевірка боєготовності білоруської армії не призвела до активності військ поблизу спільного кордону. Такі перевірки є постійною тактикою Білорусі для нагнітання ситуації. Попри відсутність змін на кордоні, цей напрямок для України залишається загрозливим.