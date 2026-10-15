«Загинуть десятки мільйонів людей»: Портников назвав катастрофою повернення Трампа до влади

Дональд Трамп / © Associated Press

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Повернення Дональда Трампа до Білого дому посилило глобальну нестабільність і створило ризик масштабного військового зіткнення.

Про це Віталій Портников розповів в етері Еспресо.

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Журналіст переконаний, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США мала негативні наслідки для міжнародної безпеки. Він припустив, що в разі іншого результату виборів світ міг би уникнути нинішнього масштабу економічної кризи та війни з Іраном.

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Крім того, на думку Портникова, Україна могла б продовжувати отримувати американську допомогу, а Путін не мав би можливості розраховувати на використання Сполучених Штатів у власних інтересах.

«Перемога Трампа на президентських виборах у своїй країні — це велика американська і велика світова трагедія, катастрофа», — заявив Портников.

Журналіст наголосив, що від моменту повернення Трампа до Білого дому побоюється масштабного міжнародного конфлікту через рішення та помилки американського президента.

«Я вважаю, що якщо це правління не закінчиться Третьою світовою війною і загибеллю десятків мільйонів людей у цій кривавій бані, це просто нам пощастить», — сказав він.

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Портников додав, що такі побоювання виникли в нього після того, як він побачив поведінку Трампа після повернення до влади.

Водночас журналіст припустив, що світ іще може уникнути катастрофічного сценарію. Одним із чинників, здатних вплинути на політику Трампа, він назвав можливу поразку республіканців на виборах до Конгресу США.

На думку Портникова, такий результат міг би змусити Республіканську партію переглянути співпрацю з ультраправими силами та сприяти політичному оздоровленню країни напередодні президентських виборів 2028 року.

Однак наразі журналіст розглядає такий сценарій радше як сподівання, а не як прогноз.

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Раніше повідомлялося, що Україна переживає період критичної вразливості, зазнаючи посиленого тиску з боку Росії та Сполучених Штатів.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп робить ставку на швидку мирну угоду з Україною, навіть якщо вона передбачатиме болючі поступки Києва.

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