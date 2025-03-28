Заява диктатора Путіна про "тимчасову владу" в Україні: в ЄС прокоментували

Володимир Путін

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У ЄС сприймають заяву “фюрера” РФ Володимира Путіна щодо можливості "зовнішнього управління" Україною як пропаганду.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє ”ЄП".

Європейський Союз розглядає очільника Кремля як воєнного злочинця, який перебуває в розшуку. Окрім того, Гіппер наголосила, що Росія є агресором. Саме з цієї позиції варто розглядати його пропагандистські заяви.

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"Путін – злочинець, і його розшукують за воєнні злочини. Ми не збираємося звертати увагу чи коментувати все, що він видає як пропаганду", – сказала Гіппер.

Вона додала, що натомість ЄС буде "уважно дивитися на факти", які полягають у тому, “що у нас є агресор, і у нас є Україна, яка не демонструє нічого, окрім доброї волі до миру”.

“Це те, де ми перебуваємо з точки зору нашої підтримки України і нашого фокуса на тому, щоб у нас був довгий, справедливий і міцний мир", – наголосила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький відповів, коли Кремль планує завершити війну.

Дата публікації 12:12, 28.03.25 Кількість переглядів 111 Заява Путіна про владу в Україні шокувала навіть США... Білий Дім уже відповів!