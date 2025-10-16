ТСН у соціальних мережах

Заява Росії про "тишу" на фронті: в українській владі відреагували

В Україні звинуватили Росію у свідомій затримці ремонтних робіт на ЗАЕС, адже саме окупаційна армія завдає ударів по об’єктах електростанції.

Російські війська на Запорізькій АЕС

В українській владі прокоментували заяву керівника держкорпорації «Росатом» Олексія Ліхачова про те, що 17 жовтня може з’явитися рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на співрозмовника в українській владі.

За його словами джерела видання, початок ремонтів на Запорізькій АЕС відстртерміновується лише російською стороною. Річ утім, що окупаційна армія завдає ударів по електростанціїї, лініях та ремонтниках.

Представник української влади зазначив, що Київ уже неодноразово давав сигнал про готовність розпочати ремонтні роботи. Раніше з ремонтами ніколи не було проблем. Наразі їхнє проведення неможливе через російські обстріли.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Ліхачов заявив, що 17 жовтня може бути ухвалене рішення про тимчасовий «тихий період» у бойових діях для ремонту ліній електропередач Запорізької АЕС.

Зауважимо, ЗАЕС ще від кінця вересня не має живлення з української енергосистеми і працює винятково на генераторах.

МАГАТЕ заявляло про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка працює лише на резервних дизель-генераторах. Коли пальне закінчиться, виникне загроза розплавлення ядерного палива.

