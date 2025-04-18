Заява Рубіо — не просто слова: що стоїть за натяками США на межу в переговорах

Заява Рубіо — це сигнал, що США вичерпали зусилля для організації мирних перемовин

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Заяву державного секретаря США Марко Рубіо після переговорів у Парижі слід сприймати як сигнал, що Сполучені Штати вже вичерпали ресурси для організації реального мирного діалогу щодо війни в Україні.

Таку думку висловив голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов у коментарі УНІАН.

За словами експерта, США взяли на себе роль медіатора, і Марко Рубіо — наразі найвищий представник адміністрації Трампа, залучений до перемовин.

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"Рубіо фактично жертвує першим 100 днями роботи, відмовляючись від інших візитів. Це сигнал, що США витратили час і ресурси, але результату у вигляді бодай припинення вогню поки немає", — пояснив експерт.

Він також наголосив, що це може бути формою тиску Вашингтона на сторони конфлікту, хоча про це офіційно не говорять.

Адміністрація Трампа прагне отримати політичні дивіденди — за умови навіть незначного прогресу у перемовинах США швидко оголосять, що саме вони досягли успіху, зазначив Фарапонов.

Також, за його словами, подальша військова допомога Україні залежатиме від сприйняття позицій сторін. Якщо США побачать, що Україна прагне миру, а Росія — ні, підтримка може бути продовжена.

Водночас, якщо позиція Києва буде нечіткою, подальше фінансування та допомога залежатимуть від особистої волі Дональда Трампа, який залишається ключовим фактором впливу на республіканську більшість у Конгресі.

"Головне — політична воля Трампа. Якщо він підтримає республіканців, що схиляються до підтримки України, з'явиться шанс зрушити законопроєкт з мертвої точки", — зазначив Фарапонов.

Він також додав, що Трамп може бути готовим до сценарію продажу зброї Україні, на що вже неодноразово натякав.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з мирних перемовин, якщо Росія та Україна продовжуватимуть ускладнювати процес припинення війни.