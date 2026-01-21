- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3923
- Час на прочитання
- 1 хв
Заява Трампа про Гренландію та нова залізнична катастрофа в Іспанії: головні новини ночі 21 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 січня 2026 року:
Трамп заявив, що жителі Гренландії “будуть у захваті” від ідеї приєднання до США Читати далі –>
США скорочують участь у НАТО: Вашингтон виводить частину військових і переглядає свою роль в Європі Читати далі –>
В Іспанії другий за кілька днів інцидент із поїздом: поблизу Барселони загинула людина, кілька поранених Читати далі –>
Європа може зупинити Росію лише разом з Україною — німецький депутат Читати далі –>
Вучич заявив, що світ увійшов у епоху без правил: «Цей рік буде гіршим, ніж минулий» Читати далі –>