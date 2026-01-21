ТСН у соціальних мережах

Заява Трампа про Гренландію та нова залізнична катастрофа в Іспанії: головні новини ночі 21 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 січня 2026 року:

  • Трамп заявив, що жителі Гренландії “будуть у захваті” від ідеї приєднання до США Читати далі –>

  • США скорочують участь у НАТО: Вашингтон виводить частину військових і переглядає свою роль в Європі Читати далі –>

  • В Іспанії другий за кілька днів інцидент із поїздом: поблизу Барселони загинула людина, кілька поранених Читати далі –>

  • Європа може зупинити Росію лише разом з Україною — німецький депутат Читати далі –>

  • Вучич заявив, що світ увійшов у епоху без правил: «Цей рік буде гіршим, ніж минулий» Читати далі –>

