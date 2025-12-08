- Дата публікації
Заява Трампа та атака дронів на Україну: головні новини ночі 8 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 грудня 2025 року:
Росія атакувала Охтирську громаду трьома ударними БпЛА: є поранені, тривають рятувальні роботи
Охтирка: семеро постраждалих після удару російських БпЛА по багатоповерхівці
У небі над Саратовом та Енгельсом пролунали вибухи
Трамп розчарований тим, що Зеленський «ще не прочитав» його пропозицію щодо переговорів з Росією
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки у Чернігові: є постраждалі