ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1720
Час на прочитання
1 хв

Заява Трампа та атака дронів на Україну: головні новини ночі 8 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 грудня 2025 року:

  • Росія атакувала Охтирську громаду трьома ударними БпЛА: є поранені, тривають рятувальні роботи Читати далі –>

  • Охтирка: семеро постраждалих після удару російських БпЛА по багатоповерхівці Читати далі –>

  • У небі над Саратовом та Енгельсом пролунали вибухи Читати далі –>

  • Трамп розчарований тим, що Зеленський «ще не прочитав» його пропозицію щодо переговорів з Росією Читати далі –>

  • Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки у Чернігові: є постраждалі Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1720
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie