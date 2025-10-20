- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1762
- Час на прочитання
- 1 хв
Заява Венса та атака дронів на Чернігівщині: головні новини ночі 20 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 жовтня 2025 року:
