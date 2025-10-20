ТСН у соціальних мережах

Політика
1762
Заява Венса та атака дронів на Чернігівщині: головні новини ночі 20 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Венс

Венс / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 жовтня 2025 року:

  • Стало відомо, хто очолить делегацію США для підготовки зустрічі Трампа й Путіна: несподіваний вибір американців Читати далі –>

  • Кортеж віцепрезидента США опинився під осколками снаряда під час військових стрільб в Каліфорнії: що трапилося Читати далі –>

  • Венс про Tomahawk для України: Трамп почув цей запит і ще вирішує Читати далі –>

  • Чернігівщина знову під масованим ударом: десятки тисяч абонентів залишаються без світла Читати далі –>

  • Що подають світовим лідерам в Україні: кулінарна дипломатія Євгена Клопотенка Читати далі –>

