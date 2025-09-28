Заява Зеленського про удари по Росії: у Путіна відреагували

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна відповіли, якою буде реакція у випадку атаки України на Кремль. Мовляв, про це «краще не говорити».

Про це повідомляє прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, всім відомо, якою буде відповідь РФ на спробу атакувати Кремль. Традиційно, Пєсков натякнув на «страшну й рішучу реакцію».

«Наш верховний головнокомандувач, президент, він же говорив уже на цю тему. Тобто про це краще навіть не говорити. І всі це розуміють», — заявив прессекретар Путіна.

Раніше Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Він наголосив: ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь. Слід позбавити Росію можливостей продовжувати війну й змусити обрати дипломатичний шлях для досягнення миру.

«Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, „сімки“, „двадцятки“, — зазначив Зеленський.