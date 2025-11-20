Заяву Рубіо про "мирний план" для України неправильно трактували: журналіст The Economist пояснив

Марко Рубіо / © Associated Press

Адміністрація США не заявляла про підтримку «мирного плану» Дмитрієва-Віткоффа, який нещодавно потрапив у публічний простір. Натомість, Білий дім очікує від України готовності озвучити, на які реальні поступки вона готова піти для досягнення миру.

Про це у соціальній мережі X повідомив журналіст видання The Economist Олівер Керрол, коментуючи резонансні заяви американських посадовців.

Заява Рубіо: про що вона насправді

Раніше великий розголос викликав коментар Державного секретаря США Марко Рубіо — першого високопосадовця Вашингтона, який публічно висловився про «мирний план», що був оприлюднений у пресі.

«Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту», — написав Рубіо у соцмережі X.

На думку Олівера Керрола, інтерпретувати цю заяву як схвалення «мирного плану» Дмітрієва-Віткоффа було б помилкою.

Суть очікувань від Києва

Керрол підкреслив, що ключовий меседж Вашингтона полягає не в підтримці конкретного спірного плану, а в очікуванні від Києва конкретних пропозицій щодо компромісів.

«Ключ до цього повідомлення не в тому, що Рубіо підтримує брудну угоду. Він цього не робить. Але Україна не надала переліку „поступок“, яких хоче Америка», — зазначив журналіст.

Він також пояснив, чому Київ не поспішає з такими пропозиціями: «Причина, чому, також досить очевидна. Зеленський — гарант конституції та цілісності території — не може просто запропонувати їх як формальність для галочки».

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив, що закінчення «складної та смертоносної війни в Україні» вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями.

Також адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, що висуває жорсткі вимоги до України. Цей документ передбачає, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Крім того, план закликає відмовитися від ініціативи щодо введення миротворчого контингенту, який міг би запобігти майбутній російській агресії. Серед ключових вимог також фігурує відстрочка вступу України до НАТО на термін «принаймні кілька років».

Раніше ми повідомляли, що Білий дім готує оприлюднення великої мирної угоди з Росією, яка, за очікуваннями чиновників, покладе край війні в Україні, що триває понад три з половиною роки. Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що рамкова угода про припинення конфлікту може бути погоджена всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.