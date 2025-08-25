Заяви Лаврова щодо України: у ISW пояснили мету Кремля

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу NB заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Він заявив, що російські офіційні особи роз’яснювали військові цілі Росії під час зустрічей з Трампом та іншими офіційними особами США, а також публічно. Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті ж думки, які російські офіційні особи прагнуть донести під час приватних зустрічей.

Про це пишуть у ISW.

Про що свідчать заяви Лаврова

Лавров повторив, що:

Росія розглядає розширення НАТО та передбачуване «порушення інтересів безпеки Росії» як одну з «корінних причин» війни.

РФ досягне своїх військових цілей, які він перерахував як усунення загроз безпеки Росії, які «виходять з території України», захист прав «етнічних російських та російськомовних людей, які вважають себе частиною російської культури та російської історії», та нейтралітет України.

Україна має право на існування, але тільки доти, доки вона «відпустить» етнічних російських та російськомовних, які «вирішили, що вони належать до російської культури».

Держава-агресорка «зобов’язана» підтримувати та захищати тих, хто поділяє цінності російської мови та «руского міра».

В Інституті відзначають, що заяви Лаврова повторюють послідовні твердження Кремля про те, що передбачувані «корінні причини» війни — розширення НАТО на схід і дискримінація російськомовних в Україні.

«Корінні причини», на думку Кремля, виходять далеко за межі України, і погодитися з вимогою Росії про те, що будь-яке майбутнє мирне врегулювання має «усунути» корінні причини, означало б необхідність проведення серйозних переговорів також і з НАТО. Лавров також просуває ідею про те, що Україна є частиною кремлівської ідеї «російського світу» — аморфної ідеологічної та географічної концепції, яка, за твердженнями Росії, включає всі колишні території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної Російської Федерації», — зауважили аналітики.

Постійна наполегливість Лаврова у тому, що будь-яке припинення війни має усувати «корінних причин» Росії, зокрема і багаторазові після саміту на Алясці 15 серпня, продовжують зазначати, що військові цілі Росії не змінились.

Як зазначається, Лавров продовжував спроби представити президента України Володимира Зеленського як перешкоду до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від небажання самого Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах щодо запропонованого президентом США Дональдом Трампом графіку.

Очільник МЗС заявив, що Зеленський «не вирішить кремлівське питання» з Україною. Крім того, звинуватив його у публічній заяві про те, що «він не збирається обговорювати жодні території», свідомо спотворюючи нещодавні публічні заяви Зеленського в протилежному ключі.

«Останніми днями Зеленський неодноразово заявляв про готовність обговорити територіальні питання двосторонньої зустрічі з Путіним. Лавров стверджував, що Зеленський йде проти волі Трампа щодо членства в НАТО і відмовляється скасовувати закони щодо визначених Росією „корінних причин“ війни. Лавров припустивши, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, якщо він не погодиться на початкові військові вимоги Росії, які є рівносильними військовій, політичній і культурній капітуляції України», — йдеться у звіті.

Лавров також:

підірвав легітимність Зеленського, намагаючись виправдати відмову Росії від участі у мирному процесі та підписання мирної угоди з Україною;

заявив, що він і Путін визнають Зеленського лише «фактичним главою» України;

визнав, що Кремль готовий зустрітися з Зеленським «у цій якості», але «коли йдеться про підписання юридичних документів, буде потрібно дуже чітке розуміння легітимності»;

помилково заявив, що «Зеленський нині не є» законним лідером України відповідно до Конституції України;

продовжує багатомісячні спроби Кремля скористатися юридично обумовленою нездатністю України провести вибори під час війни та навмисно спотворювати українську Конституцію та законодавство;

намагається запровадити ці виправдання неучасті у мирному процесі в американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США та громадську думку на користь Росії.

Лавров заперечував, що Росія порушила минулі міжнародні договори, які забороняють Росії вторгнення в Україну, і відкинув гарантії безпеки України, які надає Захід, у майбутньому. Він стверджував, що Будапештський меморандум 1994 року гарантує безпеку України так само, «як і будь-якої іншої неядерної держави», і що юридичне зобов’язання ядерних держав, які надають гарантії неядерним державам, полягає у незастосуванні ядерної зброї проти неядерних держав. Голова МЗС РФ стверджував, що Україна, а не Росія, порушила угоду 1994 року, не дотримуючись прав людини після 2014 року.

«У Будапештському меморандумі дійсно говориться, що Росія, Велика Британія та США зобов’язуються не застосовувати ядерну зброю проти неядерних держав — учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, таких як Україна. Проте заяви Лаврова ігнорують той факт, що в меморандумі також йдеться про те, що Росія, Велика Британія та США зобов’язуються „поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України“, — уточнили аналітики ISW.

Лавров заявив, що західні держави, які, за його словами, підготували «переворот» в Україні 2014 року і підтримують «нацистський» уряд у Києві, не повинні нести відповідальність за повоєнну безпеку України, і для України Європою, що у час обговорюються. Лавров заявив, що ніколи не стверджував, що Росія повинна мати право вето щодо гарантій безпеки для України, але має бути консенсус щодо таких гарантій і враховувати інтереси Росії.

В інтерв’ю телеканалу NBC Лавров неодноразово посилався на гарантії безпеки України, викладені в проєкті Стамбульського договору 2022 року. У проєкті договору 2022 року говорилося, що Росія буде однією з держав, які гарантують безпеку України, але що всі держави-гаранти повинні дійти консенсусу, перш ніж надавати допомогу Україні у разі збройного нападу на неї, що по суті надавало Росії право вето щодо можливостей інших держав-гарантів щодо надання допомоги Україні у разі відновлення російської. Лавров та інші офіційні особи Кремля неодноразово посилалися на проєкт Стамбульського договору 2022 року, який був рівнозначний повній капітуляції України відповідно до початкових військових вимог Росії як на основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

«ISW продовжує оцінювати, що надання Росії права вето щодо західних гарантій безпеки дозволить Кремлю послабити здатність України протистояти новому російському вторгненню, не даючи Україні можливості укладати зобов’язувальні угоди з безпеки, подібні до тих, що обговорюються зараз, посилювати і модернізувати свої збройні сили та отримувати підтримку від партнерів України. Ймовірно, в інтерв’ю для американської аудиторії Лавров намагається заплутати порушення Росією Будапештського меморандуму в 2014 і 2022 роках, щоб досягти укладання майбутньої угоди про гарантії безпеки, в якій Росія буде вказана як держава-гарант», — завершили фахівці Інституту.

Нагадаємо, Лавров уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи вторглася РФ до України.

«Ми почали „спеціальну воєнну операцію“, щоб захистити людей, яких режим оголосив терористами та ворогами, і яких режим бомбив», — відповів російський міністр.

Щобільше, раніше Лавров нахабно заявив про те, що Україна начебто «має право на існування» лише за умови, якщо погодиться на вимоги Росії. Лавров переконаний, що Київ має «відпустити» території, які Москва анексувала, посилаючись на «референдуми» у Криму, на Донбасі та в «Новоросії». А ще Лавров укотре поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.