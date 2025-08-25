- Дата публікації
Заяви німецьких посадовців та переговори у Білорусі: головні новини ночі 25 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 серпня 2025 року:
Вадефуль: Київ повинен мати безпекові гарантії, подібні до членства в НАТО Читати далі –>
РФ заявила про переговори з Україною в Білорусі: обговорювали долю полонених Читати далі –>
На добропільському напрямку триває зачистка, на покровському – ініціатива у ворога – оглядач Читати далі –>
Мають більше працювати: прем’єр Баварії вимагає скасувати виплати українським біженцям у Німеччині Читати далі –>
У Києві 25 серпня обмежать рух транспорту через візити іноземних делегацій Читати далі –>