Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
990
Час на прочитання
1 хв

Заяви німецьких посадовців та переговори у Білорусі: головні новини ночі 25 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапори Німеччини та України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 серпня 2025 року:

  • Вадефуль: Київ повинен мати безпекові гарантії, подібні до членства в НАТО Читати далі –>

  • РФ заявила про переговори з Україною в Білорусі: обговорювали долю полонених Читати далі –>

  • На добропільському напрямку триває зачистка, на покровському – ініціатива у ворога – оглядач Читати далі –>

  • Мають більше працювати: прем’єр Баварії вимагає скасувати виплати українським біженцям у Німеччині Читати далі –>

  • У Києві 25 серпня обмежать рух транспорту через візити іноземних делегацій Читати далі –>

