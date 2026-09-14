"Заяви позбавлені сенсу": Офіс генпрокурора спростував вручення підозри очільникові НАБУ

Офіс генпрокурора спростував підозру керівникові антикорупційного органу

Реклама

Офіс Генерального прокурора офіційно спростував інформацію про оголошення підозри «одному з керівників антикорупційних органів». І хоча прізвище не зазначається, з контексту зрозуміло, що йдеться про директора НАБУ Семена Кривоноса.

Про це передає пресслужба Офісу генпрокурора.

Реклама

«У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності», — йдеться у заяві пресслужби.

Реклама

Зазначається, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівникові антикорупційного органу, про підозру в передбаченому КПК України порядку не повідомлялося.

«Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу», — додали в ОГП.

Тому всі відповідні записи та відмітки про нібито повідомлення про підозру в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) було офіційно скасовано.

Що відповів Кравченко

Тим часом відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко написав, що рішення про підозру було «належно направлене».

Реклама

«Сьогодні „ходоки“ від НАБУ — за моїми даними Олександр Абакумов — навідалися до керівництва ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу», — заявив він.

Кравченко переконує, що законне процесуальне рішення «не скасовується кулуарними домовленостями». На його думку, будь-яка спроба скасувати підозру або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання.

«І жодне політичне рішення не здатне скасувати докази. Воно не звільняє директора НАБУ від обов’язку відповісти перед суспільством на конкретні запитання щодо власної доброчесності. Сьогодні Семен Кривонос цієї відповіді намагався уникнути, сховавшись за політичним рішенням президента», — підсумував ексгенпрокурор.

Конфлікт між Офісом генпрокурора та НАБУ: останні новини

Нагадаємо, між НАБУ, САП та Офісом генерального прокурора виник конфлікт через справу «Карфаген». Антикорупційні органи розслідують можливі злочини посадовців ОГП.

Реклама

4–5 вересня НАБУ та САП провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користувалися працівники ОГП.

Своєю чергою генпрокурор Руслан Кравченко заперечував свою причетність до отримання або легалізації коштів від незаконних колцентрів.

Зрештою, 7 вересня Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Проте як виявилося, генпрокурор продовжив залишатися на посаді. Сьогодні він підписав підозру керівникові НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його в підробленні документів та інших порушеннях.

У НАБУ та САП відповіли на заяву Кравченка про підозру Кривоносу.

Журналіст Михайло Ткач повідомляв, що генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні вночі перетнув державний кордон через пункт пропуску «Шегині» та виїхав з України.

Згодом сам відсторонений прокурор відреагував на інформацію і підтвердив, що зараз перебуває за кордоном.

Новини партнерів

Новини партнерів