Будь-які заяви президента США Дональда Трампа, які справляють сильний символічний ефект, повинні підкріплюватися реальними діями.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо заявив політичний консультант та експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко.

«Якщо говорити конкретно про ситуацію з перемовинами та зміну риторики і позиції Трампа, то абсолютно зрозуміло: відбувся потужний вплив нашої переговорної групи — Володимира Зеленського та інших. Були чітко донесені меседжі. Думаю, що після зустрічі на Алясці Трамп розумів, що Путін намагається нав’язати йому власні вигідні наративи. Але, як ми бачимо, на позицію Трампа, незалежно від джерела, доволі легко впливати», — сказав він.

За словами Остапенка, позиція президента США змінюється надто швидко.

«Зустріч на Алясці — одна позиція, зустріч із Зеленським — вже інша. Минуло два тижні — нова позиція, потім ще через два тижні буде ще одна, а за місяць — зовсім інша», — пояснив експерт.

Він підкреслив, що це виглядає хаотично для американської політики, яка ще у 2000-х та 2010-х роках була поступовою та планомірною.

«Тоді існувала чітка стратегія дій. А зараз ми бачимо більше гучних заяв. Учора вони виглядали справді проривними — я щиро тішився, читав новини із задоволенням. Але українське суспільство вже протверезіло за ці сім-вісім місяців каденції пана Трампа», — зазначив Остапенко.

Він наголосив, що символічні заяви президента США повинні бути підкріплені конкретними заходами.

«Реальні дії можливі лише у комплексі. Це дипломатичний тиск, фінансово-санкційний тиск, військовий тиск та спільний тиск об’єднаної Європи, Сполучених Штатів та України. Поки цього не буде, будь-які заяви чи зустрічі — в Алясці, Женеві, Вашингтоні чи Києві — не принесуть реального результату», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що несподівана заява президента США Дональда Трампа про можливість повернення Україною своїх територій до кордонів 1991 року неабияк здивувала світових лідерів та експертів.

Ми раніше інформували, що сенатор-республіканець зі США Ліндсі Грем підтримав заяву президента країни Дональда Трампа щодо війни в Україні.