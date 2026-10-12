Заяви Трампа про "перемир’я" обвалили ціну на пшеницю: як слова політика струсонули світовий ринок

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Заява президента США Дональда Трампа про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією призвела до падіння світових цін на пшеницю. У трейдерів з’явилися сподівання на безпеку судноплавства та відновлення стабільних постачань через Чорне море.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго знижувалися на 1,3%, однак згодом відіграли частину втрат. На Росію та Україну припадає понад чверть світового експорту пшениці, тому ситуація в Чорноморському регіоні має значний вплив на глобальні постачання зерна. Додатковим фактором тиску на ринок стало несподіване підвищення Міністерством сільського господарства США прогнозів урожайності та виробництва кукурудзи.

Реклама

«Енергетичний складник не обов’язково є причиною, просто загальна тема деескалації тисне на ринок», — сказав директор з продажу сировинних товарів у Futures International LLC Джо Девіс.

Пшениця дешевшає через очікування деескалації в Чорноморському регіоні

Як нагадало видання, Трамп заявив, що Росія та Україна домовилися про «енергетичне перемир’я», однак не розкрив деталей можливих домовленостей.

Останніми тижнями активізація бойових дій та атаки на портову інфраструктуру ускладнили експортні операції. На тлі перебоїв покупці з країн Азії та Африки змушені шукати альтернативні джерела зерна, що нерідко передбачає довші маршрути та додаткові витрати.

Про досягнення домовленості щодо «перемир’я» Трамп повідомив 11 жовтня. Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва підтримати припинення вогню, але зазначив, що країна «очікує деталей». Тепер учасники ринку стежитимуть за реакцією Москви та Києва, а також за тим, чи стане домовленість першим кроком до ширшого зниження інтенсивності бойових дій.

Реклама

Якщо бойові дії тривалий час залишатимуться менш інтенсивними, це може зменшити геополітичну премію в цінах на пшеницю. Зокрема, ринок може позитивно відреагувати на покращення безпеки судноплавства та можливе відновлення стабільнішого експорту з портів Чорного моря. Водночас саме лише «енергетичне перемир’я» не означає гарантій безпеки для зернової інфраструктури або торговельних суден, тому ситуація з постачаннями залишається невизначеною.

Додатковий тиск на зерновий ринок чинять і прогнози американського аграрного відомства. За словами Девіса, «з огляду на тиск, пов’язаний зі збиранням урожаю, протягом наступного місяця буде важко очікувати зростання».

Наприкінці минулого тижня кукурудза зазнала найсильнішого за три роки падіння після того, як Міністерство сільського господарства США переглянуло в бік підвищення оцінки врожайності та обсягів виробництва культури. Продажі поширилися і на пшеничний ринок: її ф’ючерси в моменті втрачали до 3,2%.

Реакція України та РФ на «перемир’я» Трампа

Нагадаємо, 11 жовтня Зеленський заявив, що Україна підтримує ініційоване Трампом «енергетичне перемир’я» та чекає на подробиці від США. Президент України наголосивши, що для деескалації та миру важливо, аби цю ініціативу підтвердила і російська сторона.

Реклама

За даними Axios, Росія наразі вивчає пропозицію Трампа щодо «енергетичного перемир’я», яка на першому етапі передбачає взаємну відмову від ударів по нафтопереробних заводах. Водночас ця ініціатива викликає застереження в Києві, адже обмін за принципом «НПЗ за НПЗ» є нерівноцінним через суттєву перевагу Росії у кількості таких об’єктів. Натомість Україна залежить від імпорту пального та першочергово потребує захисту власної електромережі від російських атак.

Новини партнерів