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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Заяви Трампа щодо припинення вогню цього тижня: у Путіна прокоментували

В Москві називають тему врегулювання в Україні “складною”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

В Росії заявляють, що наразі тривають складні контакти щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про те, що очікує відповіді від Росії щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня, речник “фюрера” називає це непростою темою.

“Тема непроста, тема українського врегулювання. Росія прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення власних інтересів та відкрита до діалогу. Продовжуємо цю тему", - сказав речник Путіна.

Він цинічно заявив про те, мовляв, Москва прагне врегулювання в Україні та “забезпечення своїх інтересів”.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали "винних" у тому, що війна в Україні триває. Європа нібито не налаштована на мир, кажуть в Москві.

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