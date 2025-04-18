Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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В Росії заявляють, що наразі тривають складні контакти щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про те, що очікує відповіді від Росії щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня, речник “фюрера” називає це непростою темою.

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“Тема непроста, тема українського врегулювання. Росія прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення власних інтересів та відкрита до діалогу. Продовжуємо цю тему", - сказав речник Путіна.

Він цинічно заявив про те, мовляв, Москва прагне врегулювання в Україні та “забезпечення своїх інтересів”.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали "винних" у тому, що війна в Україні триває. Європа нібито не налаштована на мир, кажуть в Москві.

Дата публікації 14:12, 17.04.25 Кількість переглядів 104 Жан-Клод Ван Дамм, який 2022 року приїжджав до України, зганьбився зверненням до Путіна