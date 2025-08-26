ТСН у соціальних мережах

Заяви Трампа та Сибіги, вибухи у Сумах: головні новини ночі 26 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 серпня 2025 року:

  • Трамп заявив про "дуже хороші" стосунки з Кім Чен Ином і з нетерпінням чекає нової зустрічі Читати далі –>

  • МЗС України засудило незаконне включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку морських портів РФ Читати далі –>

  • Сибіга озвучив Рубіо та європейським колегам позицію України щодо гарантій безпеки Читати далі –>

  • У Сумах пролунали вибухи Читати далі –>

  • Трамп прогнозує завершення війни в Газі за кілька тижнів Читати далі –>

