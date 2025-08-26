- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1218
- Час на прочитання
- 1 хв
Заяви Трампа та Сибіги, вибухи у Сумах: головні новини ночі 26 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 серпня 2025 року:
Трамп заявив про "дуже хороші" стосунки з Кім Чен Ином і з нетерпінням чекає нової зустрічі Читати далі –>
МЗС України засудило незаконне включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку морських портів РФ Читати далі –>
Сибіга озвучив Рубіо та європейським колегам позицію України щодо гарантій безпеки Читати далі –>
У Сумах пролунали вибухи Читати далі –>
Трамп прогнозує завершення війни в Газі за кілька тижнів Читати далі –>