Дата публікації
-
Категорія
Політика
Кількість переглядів
- 4217
Час на прочитання
- 1 хв
Заяви Трампа та вибухи у Росії: головні новини ночі 7 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 серпня 2025 року:
Трамп анонсував зустріч з Путіним "дуже скоро" Читати далі –>
"Скажу за кілька тижнів": Трамп не впевнений, що Путін його не обманює Читати далі –>
Трамп анонсував нові вторинні санкції проти торгових партнерів РФ Читати далі –>
Вибухи в Новоросійську: місцеві повідомляють про атаку дронів Читати далі –>
У Суровікіному атаковано важливий залізничний вузол: дрони ЗСУ б'ють по логістиці ворога Читати далі –>