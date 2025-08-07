ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4217
Час на прочитання
1 хв

Заяви Трампа та вибухи у Росії: головні новини ночі 7 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 серпня 2025 року:

  • Трамп анонсував зустріч з Путіним "дуже скоро" Читати далі –>

  • "Скажу за кілька тижнів": Трамп не впевнений, що Путін його не обманює Читати далі –>

  • Трамп анонсував нові вторинні санкції проти торгових партнерів РФ Читати далі –>

  • Вибухи в Новоросійську: місцеві повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

  • У Суровікіному атаковано важливий залізничний вузол: дрони ЗСУ б'ють по логістиці ворога Читати далі –>

