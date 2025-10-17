ТСН у соціальних мережах

Заяви Трампа, вибухи у Росії та на тимчасового окупованих територіях: головні новини ночі 17 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 жовтня 2025 року:

  • Трамп пообіцяв, що війна в Україні не переросте у Третю світову Читати далі –>

  • Трамп заявив, що нові санкції проти Росії можуть бути “не на часі” перед його розмовою з Путіним Читати далі –>

  • У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи Читати далі –>

  • Вибухи в окупованому Криму: у районі Новофедорівки чути серію потужних детонацій Читати далі –>

  • У Сочі лунають вибухи: туристів спускають у підвали Читати далі –>

