Дата публікації
Категорія
- Політика
Кількість переглядів
Час на прочитання
Заяви Трампа, вибухи у Росії та на тимчасового окупованих територіях: головні новини ночі 17 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 жовтня 2025 року:
Трамп пообіцяв, що війна в Україні не переросте у Третю світову Читати далі –>
Трамп заявив, що нові санкції проти Росії можуть бути “не на часі” перед його розмовою з Путіним Читати далі –>
У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи Читати далі –>
Вибухи в окупованому Криму: у районі Новофедорівки чути серію потужних детонацій Читати далі –>
У Сочі лунають вибухи: туристів спускають у підвали Читати далі –>