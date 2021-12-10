Закарпатська область отримала нового очільника: ним став полковник СБУ

Це вже другий працівник СБУ на посаді очільника Закарпатської ОДА за останні два роки.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Закарпатської області. Ним став полковник Служби безпеки України Віктор Микита.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі в ОП Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення. Президент переконаний, що досвід і знання рідного краю Микити сприятимуть ефективній роботі на посаді.

Хто такий Віктор Микита

Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998-му закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум, у 2002 році — Національну академію внутрішніх справ України.

У 2013-14 роках служив у Донецьку. У 2015-2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття у боротьбі з організованою злочинністю.

Потім працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Після цього зайняв перейшов на роботу в Центральний апарат СБУ.

Зазначимо, це вже другий працівник СБУ на посаді очільника Закарпатської ОДА за останні два роки. Із квітня до грудня 2020 року цю посаду займав керівник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, який згодом очолив облраду.

Як повідомлялося, 15 листопада депутати Закарпатської обласної ради звільнила очільника облради Олексія Петрова.