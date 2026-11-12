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"Жах, жахливо": Стефанчук поскаржився на нестерпний холод у парламенті (відео)
Наслідки ворожих атак по енергетиці столиці відчули й народні депутати у будівлі Верховної Ради.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук емоційно відреагував на низьку температуру в сесійній залі під час засідання 12 листопада. Спікер поскаржився на «жахливий холод».
Про це стало відомо з відео, яке опублікувала журналістка Софія Середа.
На короткому ролику видно, що Стефанчук, перебуваючи у своєму спікерському кріслі, скаржиться на холодну температуру в залі парламенту.
«Ужас. Жах. Жахливо. Холодно», — сказав голова Верховної Ради.
Нагадаємо, 6 листопада нардеп Данило Гетманцев повідомив, що у Верховній Раді зникли вода та опалення, а електроенергія подається з перебоями. За словами політика, ситуація в парламенті зараз «як у всіх». Це пов’язано із загальною кризою в Києві, де через роботу енергосистеми на межі можливостей є тривалі відключення світла, перебої з водою та збої в роботі електротранспорту.