Захарова накинулася на Макрона після заяви про роль Росії у світі

У РФ відреагували на заяву президента Франції Еммануеля Макрона у Давосі про «дестабілізаційну роль Росії». Там, стверджують, що політик намагається «замовчати свої помилки».

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

На її думку, висловлювання Макрона про «дестабілізуючу» роль Росії є «хворою фантазією» і спробою «замовчати свої помилки».

Також путінська поплічниця насміхнулася з Макрона через окуляри, у яких він нещодавно виступав. Вона згадала їх, коментуючи слова французького лідера про те, що сьогодні спостерігається відступ від міжнародного права до світу правил.

«Макрон прозрів за допомогою своїх „чарівних“ окулярів, виступаючи на Давоському форумі», — заявила Марія Захарова.

Раніше Захарова озвучила позицію Кремля щодо розміщення іноземних військ в Україні.

«Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу — ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції», — сказала Захарова.