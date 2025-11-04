"Захарова — це мерзота": Італія жорстко відповіла на цинічну заяву про обвал вежі

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / © Getty Images

Реклама

Італійські депутати різко розкритикували речницю МЗС Росії Марію Захарову за її заяви щодо обвалення частини середньовічної вежі Torre dei Conti у Римі. Один з політиків назвав Захарову «мерзотою».

Відповідні заяви зробили лідер італійської партії «Дія» (Azione) Карло Календа в ефірі програми Tagadà на телеканалі La7 та євродепутатка від Демократичної партії Італії, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, інформує Ansa.

«Захарова — це мерзота. Можливо, варто зрозуміти, хто такі росіяни: вони депортують українських дітей до Росії, вбивають мирних жителів, і саме так говорять про трагедії, подібні до цієї», — висловився Календа.

Реклама

Він також назвав Росію місцем, «яким керують безжальні вбивці, що не цінують людське життя».

Політик наголосив, що у відповідь на це слід дати українцям силу боротися з росіянами на полі бою.

«Слова Марії Захарової — це ганьба, і вони повністю відповідають посібникам кремлівської пропаганди: взяти новинний факт і використати його, щоб сіяти ненависть і дискредитувати європейські країни, які підтримують Україну», — заявила Пічерно.

Євродепутатка назвала це класичним прикладом «цинічної та продуманої атаки проти Італії та Європи».

Реклама

«Росія Путіна сьогодні є нашим ворогом, тому що вона бореться проти свободи, демократії та цінностей, на яких заснований Європейський Союз. Використовувати біль і культурну спадщину Риму для поширення дезінформації — це ниций жест, який ще раз показує токсичну та агресивну природу російського режиму. Італія не дозволить себе залякати тими, хто сіє брехню: ми й надалі будемо на боці свободи та України», — наголосила віцепрезидентка Європарламенту.

Що відомо про обвал вежі у Римі і заяву Захарової?

Нагадаємо, 3 листопада у Римі, неподалік Колізею, сталося часткове обвалення середньовічної вежі Torre dei Conti, яка перебувала на реконструкції. Внаслідок інциденту постраждало кілька працівників. Один робітник дістав серйозні травми та був госпіталізований, а ще одного засипало уламками.

Коментуючи цей інцидент, Захарова назвала суми допомоги від Італії для України. У своїй заяві вона зазначила, що поки італійський уряд «безглуздо» витрачатиме гроші своїх платників податків, країна впаде вся: від економіки до веж.

«Нагадаю, у травні цього року МЗС Італії повідомило, що „італійська підтримка України, включно з військовою допомогою та внесками, що виплачуються через механізми ЄС, сягає близько €2,5 млрд, з яких близько €1 млрд — для біженців, €310 млн — на підтримку державного бюджету і €93 млн — на гуманітарну діяльність“. Поки італійський уряд безглуздо витрачатиме гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж», — йшлося в заяві Захарової в Мережі.