Захарова в істериці озвучила нову версію удару по Лаврі: що вигадала

Атака на Лавру. / © Associated Press

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У Росії всіляко намагаються виправдатися за удар по Києв-Печерській лаврі 15 червня, видаючи брехливі версії тих нічних подій. Зокрема, Москва цинічно перекладає провину на Україну.

Про це свідчить неправдива заява речниці російського МЗС Марії Захарової.

У звичній для себе манері представниця МЗС запустила нову хвилю дезінформації, заявивши про нібито удар по Успенському собору ракетою Patriot. Окрім того, з її слів, до атаки навіть дотичний Захід, який буцімто постачає «неякісне озброєння».

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Зауважимо, Захарова і словом не обмовилася про те, що Лавру, намісником якої довгий час був митрополит УПЦ Павло Лебідь «Мерседес», який виправдовував агресію РФ, атакували два російські «Шахеди».

Водночас Служба безпеки України оприлюднила безпосередні докази того, що саме російський Shahed (модифікація «Герань-2») поцілив у собор. На місці падіння виявили фрагменти корпусу та двигуна безпілотника. Зокрема, маркування свідчать про те, що деяке комплектовання було виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга.

Нагадаємо, після удару по Києво-Печерській лаврі Кремль зробив гучну заяву, якою намагається зняти з себе провину. Раніше Міноборони РФ заявило, що нібито «підтверджені повідомлення» вказують, що ракета-перехоплювач Patriot вразила Києво-Печерську лавру. Втім, наголошують в ISW, таким чином російський інформаційний простір намагається заперечити свою провину.

Зауважимо, тим часом українці сперечаються про культуру «внє палітікі» після удару по Лаврі в Києві. На тлі цього користувачі Threads згадують знесення пам’ятника російському письменникові Михайлу Булгакову. Однак інша частина виступає проти і чітко розділяє політику та культуру.

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Дата публікації 09:01, 17.06.26 Кількість переглядів 226 Момент “прильоту” по Лаврі - відео

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