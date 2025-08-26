Захід готує "багатошаровий" план післявоєнної безпеки України: FT розкриває деталі

Європейські миротворці / ілюстративне зображення

Сполучені Штати заявили, що готові надавати Україні розвідувальні дані, засоби бойового управління та підтримку протиповітряної оборони в рамках західного плану безпеки після закінчення війни.

Про це пише Financial Times.

Офіційні особи США на численних зустрічах з європейськими колегами підтвердили, що Вашингтон готовий надати «стратегічні засоби», зокрема, розвідку, спостереження та розпізнавання (ISR), системи командування та управління, а також засоби ППО. Ці активи будуть залучені для підтримки європейських сил на землі, що є значним зсувом у позиції адміністрації Дональда Трампа, яка раніше виключала будь-яку участь у захисті України після конфлікту.

Прорив у діалозі та європейська «коаліція охочих»

«Так звана “коаліція охочих”, очолювана Великою Британією та Францією, пообіцяла захистити післявоєнну Україну від будь-якої майбутньої російської агресії», — йдеться у публікації. Європейські чиновники в приватних розмовах визнавали, що таке розгортання сил буде можливим лише за підтримки США. Значно більші за європейські можливості США в галузі розвідки та управління дозволять здійснювати супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективно координувати західні сили в країні.

«Ці заходи є попередніми рішеннями, і міністерство оборони не коментуватиме попередньо схвалені теми», — відповіли в Пентагоні на запит журналістів.

Водночас представник Білого дому повідомив, що Трамп і його команда з нацбезпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими офіційними особами, щоб підготувати зустріч Путіна і Зеленського, «щоб припинити вбивства та закінчити війну».

«Ми ще навіть не обговорювали конкретику гарантій безпеки для України. Ми будемо залучені з погляду підтримки. Ми плануємо їм [українцям — ред.] допомогти», — сказав Трамп журналістам.

Ця пропозиція США, що прозвучала під час численних зустрічей високопосадовців, залежить від готовності європейських столиць розгорнути в Україні десятки тисяч військовослужбовців.

Багатошаровий план безпеки та суперечливі позиції

Західні столиці вже розробили приблизний план, який передбачає створення демілітаризованої зони, яку, можливо, патрулюватимуть «нейтральні миротворці». За цим кордоном українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО, захищатимуть значно надійніший кордон. Третя лінія оборони буде розташована глибше на території України та складатиметься з європейських сил стримування, а активи США підтримуватимуть їх з тилу.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, підтвердив цю інформацію, заявивши, що кожна країна в коаліції зробить свій внесок, «і в результаті картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки».

«Дійсно, остання зустріч у Білому домі стала проривною у низці речей, внесла ясність щодо таких кроків, як формування гарантій безпеки та надання зброї США для оборони України через європейські фінансові інструменти», — зазначив він.

Єрмак додав, що США «можуть стати тією основою, яка змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування».

Попри активні зусилля Трампа щодо укладення мирної угоди, Москва і Київ залишаються далекими від компромісу з ключових питань, зокрема контролю над територіями після війни та гарантій безпеки. Кремлівський диктатор наполягає, що будь-які такі гарантії мають включати Росію, що є «неприйнятним для України».

«Не в національних інтересах подальші публічні переговори з цих питань», — додав представник Білого дому.

Офіційні особи США також підкреслюють, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти розгортання своїх військ в Україні. Деякі чиновники в адміністрації Трампа скептично ставляться до будь-якої участі в післявоєнних гарантіях, побоюючись, що це може втягнути США в майбутній конфлікт.

Нагадаємо, попри початковий оптимізм Дональда Трампа, надії на швидку мирну угоду щодо війни в Україні не виправдалися. Мирні ініціативи президента США щодо України зайшли у глухий кут лише за 4 дні.