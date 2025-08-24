Захід готує "сюрприз" для Путіна: Клімкін назвав критичні умови для переговорів України і РФ

Чому переговори Зеленського та Кремля залежать від Трампа

Саміт у Вашингтоні, а саме зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а також європейських лідерів, стала важливою подією, яка продемонструвала солідарність Європи з Україною та започаткувала розмову про безпекові гарантії. Саме це і є ключовим моментом, що може стати несподіваним інструментом тиску на очільника Кремля Путіна.

Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках розповів про це на Radio NV.

«Якщо у нас буде спільна позиція з безпеки, тоді можна зустрічатися з Путіним», — сказав Клімкін.

Європейці зацікавлені в гарантіях безпеки

На думку Клімкіна, саміт показав, що європейські лідери прибули до Вашингтона, аби обговорити не лише український, а й власний чинник безпеки. Європейці усвідомили, що майбутнє їхньої системи безпеки залежить від дій США. Це стало ключовою причиною їхньої участі у зустрічі.

Клімкін зазначає, що після саміту у Вашингтоні «якось і гумор вирівнявся» у європейців, які до цього «хапалися… хтось за серце, хтось за голову». Це свідчить про зміну їхньої позиції та готовність до більш рішучих кроків.

«Зрозуміло зараз, що ця історія вже не тільки про нас, це історія також про них, про те, як буде виглядати або відповідно не виглядати європейська система безпеки», — зазначив Клімкін.

При цьому він вважає, що йдеться саме про безпекові зобов’язання, а не про юридичні гарантії безпеки, оскільки для останніх потрібна ратифікація парламентами. Клімкін вважає, що без підтримки США жодних серйозних європейських зобов’язань не буде.

Роль Трампа в переговорах Зеленського і Путіна

Колишній міністр підкреслив, що для Трампа організація зустрічі між Володимиром Зеленським і Путіним — це особиста історія та політична перемога. Він хоче показати, що саме він може посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

«Критичною історією є, як до цього ставиться Трамп, який, як здається, серйозно за це взявся і вважає це, в тому числі, особистою історією», — сказав Клімкін.

Він додав, що Трамп не очікує проривних домовленостей. Його мета — зафіксувати, що українсько-російський переговорний трек розпочався, і він його курує.

Клімкін вважає, що Україна має демонструвати готовність до такої розмови, оскільки це важливо для Трампа та європейців. Це також відповідає розумінню того, що рішення щодо України в Кремлі ухвалює лише Путін.

Умови для зустрічі Зеленського і Путіна

На думку Клімкіна, зустріч президентів має сенс лише за наявності спільної позиції з безпеки з європейцями та американцями.

«Зустрічатися з Путіним без розуміння, що можуть зробити європейці і що можуть зробити американці в плані безпекових зобов’язань, немає сенсу», — наголосив він.

Колишній міністр додав, що саме безпекові зобов’язання мають стати головним предметом обговорень, оскільки вони забезпечать сталість будь-якого припинення вогню.

Роль Китаю та інших партнерів

Щодо можливої участі Китаю в гарантуванні безпеки, Клімкін вважає, що це абсолютно інша історія. Він має великі сумніви, що китайці хочуть бути гарантами нашої безпеки. Їхня участь можлива хіба що у форматі моніторингової місії вздовж лінії розмежування.

Клімкін зазначив, що для такої місії потрібен мандат Ради безпеки ООН, який, імовірно, буде відповідати російським бажанням.

«Я поставлю навіть не три, а п’ять крапок», — так Клімкін відреагував на ідею про включення Китаю до майбутньої європейської архітектури безпеки.

Він також наголосив, що приїзд Кіта Келлога, який є ключовим радником Трампа, свідчить про серйозність намірів США, оскільки його логіка щодо припинення вогню та нормалізації відносин з Росією фактично є основою для дій Трампа.

Нагадаємо, 18 серпня на саміт до США окрім президента України, прибули щонайменше семеро європейських лідерів. Президент Дональд Трамп назвав цей день «великим» у Білому домі.

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін вирушить із візитом до Китаю на чотири дні. Ймовірно, у програмі перебування передбачені «масштабні переговори», однак їх тематика наразі не розкривається.