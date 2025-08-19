Захід озвучив головну вимогу для припинення війни: що відомо

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Російський «фюрер» Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню. Своєю чергою, Захід готовий надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє N-TV.

Після зустрічей у Білому домі Вадефуль заявив, що «одна сторона повинна зробити крок — це президент Путін».

«Мирний договір вимагає надійних гарантій безпеки для України. Ми і американці готові це зробити. Одне також залишається зрозумілим: зброя має нарешті замовкнути», — наголосив очільник МЗС ФРН.

З його слів, Німеччина разом із США та європейськими партнерами готова не лише надати ці гарантії безпеки, а й забезпечити їхню ефективність.

«Однак спочатку Путін повинен бути готовий вести переговори на дійсно змістовній основі і, насамперед, погодитися на припинення вогню. Гарантії безпеки повинні бути настільки ефективними, щоб Україна могла покладатися на них і не боятися нових нападів», — заявив Вадефуль.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо назвав важливий «елемент» мирної угоди України. З його слів, зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки. Це буде тим елементом, що має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому, каже Рубіо.

Тим часом французький президент Еманюель Макрон пояснив, чому гарантії безпеки для України — це вирішальний фактор переговорів. Оскільки без гарантій безпеки Росія не дотримуватиметься своїх обіцянок і може напасти знову.