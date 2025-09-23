Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

На зустрічі з депутатами президент України Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися «на будь-яких виборах, що відбудуться». Західні партнери висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації, однак утримуються від публічної критики, щоб не давати поживу для російської пропаганди.

Про це йдеться у статті видання Politico.

У матеріалі вказано, що не лише опозиційні політики висловлюють занепокоєння через прагнення Зеленського до концентрації влади. Як повідомляють три європейські дипломати в Києві на умовах анонімності, навіть західні партнери у приватних розмовах піднімають це питання, хоча публічно утримуються від критики, аби не дати Кремлю додаткових аргументів для пропаганди.

За інформацією джерел, на останній зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський висловив невдоволення парламентарями, представниками громадянського сектору та журналістами через те, що вони «не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів».

«Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися, воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників», — йдеться у статті.

За даними Politico, під час тієї ж зустрічі Зеленський «чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться». Видання додало: «І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади».

У матеріалі також наголошується, що всередині президентської партії зростає невдоволення «персоналізованим» стилем керівництва глави держави, його «зневажливим ставленням до парламенту», а також діями проти антикорупційних інституцій, які дратують навіть частину соратників самого Зеленського.

«Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики. Однак його захисники ігнорують ці скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки», — зазначає видання.

Також у публікації наголошується, що «друзі і радники» Зеленського поступово отримують дедалі більше контролю, тоді як ті, хто дозволяє собі сумніви, критику чи демонструє незалежність, витісняються з владних кіл.

До слова, у лютому президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той «нічого не робив для закінчення війни». Трамп також заявив, що Зеленський не хоче проводити вибори через нібито низький рейтинг і назвав його «диктатором без виборів».

Зауважимо, у червні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін. Єрмак назвав Зеленського «демократом», який «не виснажився» за три роки війни. Керівник ОП пообіцяв, що вибори відбудуться, тільки-но буде скасовано воєнний стан. А ще Єрмк відкинув критику мера Києва Віталія Кличка щодо «зростального авторитаризму Зеленського», назвавши її «нісенітницею».