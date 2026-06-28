Захід починає інакше дивитися на війну: чому це поганий сигнал для РФ - FT

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Зміна настроїв щодо війни в Україні стала поганою новиною для російської економіки. Якщо раніше багато західних політиків вважали, що час грає на користь Росії через її розміри та ресурси, то тепер ця оцінка починає змінюватися.

Про це пише Financial Times.

За оцінкою видання, після початку повномасштабної війни Україну часто сприймали як сторону, що перебуває у слабшій позиції. Навіть захоплення мужністю українців і лідерством президента Володимира Зеленського не змінювало загального враження, що Росія має перевагу завдяки більшим ресурсам.

Реклама

Однак цього року ситуація почала змінюватися. Як зазначає FT, вплив Росії слабшає і на полі бою, і в економіці.

Видання звертає увагу на розвиток українських військових технологій, зокрема дронів і засобів протидії безпілотникам. Попит на українські рішення з боку союзників США на Близькому Сході, за оцінкою FT, свідчить про суттєве зростання статусу Києва.

Також Україна посилює здатність завдавати ударів по об’єктах на території Росії, зокрема по Москві. Удари по нафтопереробних заводах обмежили можливості РФ для експорту, а атаки на енергетичну інфраструктуру створюють дедалі більші проблеми для російської економіки.

Паралельно, пише Financial Times, Росія наближається до межі своїх економічних можливостей. Інфляція, яка може бути вищою за офіційні показники, свідчить про дефіцит ресурсів. Невійськові галузі дедалі важче фінансують свою діяльність, оскільки держава спрямувала на війну максимум робочої сили та капіталу, не вдаючись до повної примусової мобілізації.

Реклама

За даними FT, ці можливості тепер вичерпуються. Дефіцит бюджету зростає, а російський уряд уже перевищив запланований на рік рівень дефіцитних витрат. У першому кварталі економічне зростання сповільнилося, а виплати загиблим і пораненим військовим стали настільки великими, що мають макроекономічне значення.

У новій доповіді Кільського інституту під назвою “Endgame” також ідеться про межі економічних ресурсів, на які спирається Москва. Зростання цін на нафту й газ на тлі війни з Іраном не дало Росії очікуваного результату, зокрема через українські удари по енергетичних об’єктах.

На ситуацію також впливають жорсткіший підхід Європи до російського “тіньового флоту” танкерів і торговельні санкції, які ускладнюють використання експортних доходів для імпорту товарів військового призначення.

FT зазначає, що дефіцитні витрати Москви можуть здаватися контрольованими в абсолютних цифрах, але частина фінансування війни фактично прихована в цільовому приватному кредитуванні та запозиченнях регіональних урядів. Усе це підвищує фінансову нестабільність.

Реклама

Водночас підтримка Росії з боку Китаю полягає не лише в заміні західних технологій китайськими, а й у перенаправленні західних товарів. Саме цьому, як пише видання, можуть ефективно заважати вторинні санкції та точкові заходи європейської політики.

На цьому тлі українська економіка, попри постійні російські атаки, змогла частково компенсувати падіння виробництва після 2022 року. Очікується, що цього року вона продовжить зростати, податкові надходження поступово збільшуються, а бізнес-очікування поліпшуються.

Водночас Київ і далі залежить від фінансової допомоги союзників для покриття воєнних витрат. Проте, за оцінкою FT, останній рік показав, що Європа здатна заповнювати прогалину, яку залишають США. Кредит на 90 млрд євро, погоджений ЄС у грудні, починає надходити, а європейські кошти вже спрямовуються на українське військове виробництво.

У Financial Times вважають, що зміна настроїв збігається з реальним переломом на користь України. Це створює вікно можливостей для союзників Києва — щоб ще більше змінити баланс через підтримку України та обмеження здатності Росії вести війну.

Реклама

Йдеться, зокрема, про посилення санкцій, кращий контроль за їх виконанням, боротьбу з обходом обмежень і передачу заморожених російських активів Україні як початкового внеску в майбутні репарації.

Кільський інститут також пропонує запровадити мита на решту торгівлі з Росією, яка ще не потрапила під санкції, а отримані кошти передавати Україні.

Як підсумовує FT, такий рецепт не є новим, але результат може виявитися несподіваним: уперше не лише Україна, а й уся Європа може дозволити собі думати про перемогу.

Нагадаємо, на Росію чекають ще гірші часи через удари України. По це сказав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

Реклама

Тим часом паливна криза в РФ через українські атаки вийшла на новий рівень: нестача бензину та авіапалива змусила Москву скасувати обмеження на постачання пального та імпортувати із третіх країн.

Новини партнерів