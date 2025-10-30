Захід повинен "прийти з поклоном" до Путіна – спікер Держдуми РФ

Росія погрожує Заходу ядерною зброєю

Країни Заходу мають «прийти з поклоном» до президента Росії Володимира Путіна, щоб убезпечити себе від можливих ядерних ударів.

Про це заявив під час засідання Держдуми РФ зробив її спікер В’ячеслав Володін, фрагмент виступу якого поширив Telegram-канал Astra.

Свою грізну заяву голова російського парламенту зробив, коментуючи розроблені в РФ нові види ядерної зброї — «Буревісник» та «Посейдон».

«Сьогодні ті, хто за кордоном нам шкодить, повинні з поклоном готуватися йти до нашого верховного головнокомандувача — аби не застосували цю зброю», — сказав Володін.

Російський політик стверджував, що Путін особисто контролював створення нових видів озброєння, яке призвело до «підвищення обороноздатності країни».

Як повідомлялося раніше, 26 жовтня Путін оголосив про завершення «вирішальних випробувань» міжконтинентальної крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник». Він назвав її «унікальною» зброєю «необмеженої дальності», якої немає на планеті, а також розпорядився «визначити можливі способи застосування» ракети і почати готувати інфраструктуру для її розміщення у військах.

Після цього Путін також повідомив, що в Росії провели випробування підводної ядерної торпеди «Посейдон», яку передбачається запускати на великій глибині з метою підриву та виклику радіоактивного цунамі. Говорячи про «успішний» запуск апарату з підводного човна, Путін зазначив, що «за швидкостями та глибинами руху» у світі «нічого подібного немає і найближчим часом навряд чи з’явиться».

«Потужність „Посейдона“ значно перевищує потужність навіть найперспективнішої ракети міжконтинентальної дальності „Сармат“. Способів перехоплення немає», — запевняв президент.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у свою чергу привітав «всіх друзів Росії» з випробуванням «Посейдона» і заявив, що на відміну від «Буревісника» його «можна вважати справжньою зброєю Судного дня».

Усі ці заяви підтверджують думку експертів про те, що вихваляння Росії випробуваннями новою «суперзброєю» може бути елементом психологічного впливу на Захід.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко прокоментував нещодавні випробування російської ядерної крилатої ракети «Буревісник», закликавши президента РФ Володимира Путіна зосередитися на припиненні війни.

Дональд Трамп також оголосив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї США».