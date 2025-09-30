Захід розглядає можливість збивати дрони і ракети над частиною України: які області прикриють (карта)

Західні політики пропонують «відкрити вогонь» по російських цілях над Україною / © ТСН.ua

Реклама

На Заході пропонують встановити над частиною Україною свою систему протиповітряної оборони для збивання російських ракет та безпілотників.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

За інформацією видання, група високопоставлених західних політиків та військових пропонує встановити над західною Україною систему протиповітряної оборони для збивання російських ракет та безпілотників, з можливістю зрештою поширити цю систему — фактичну безпольотну зону — на сам Київ.

Реклама

Світло зеленим кольором замальовано територію, яку мають прикривати західні сили ППО. Зауважимо, що на карті Рівне і Хмельницький — не міста, а Рівненська АЕС (розташована у Вараші) та Хмельницька АЕС (розташована у Нетішині) / © The Telegraph

The Telegraph нагадує, що не так давно британські ВПС перехоплювали іранські безпілотники та ракети, що прямували до Ізраїлю.

Оскільки повітряна кампанія Росії ведеться за допомогою безпілотників та ракет далекого радіуса дії, що запускаються з глибин російського повітряного простору, така операція не ставить під загрозу життя російських військових. Тому Захід може не боятися ескалації з боку РФ.

«Однак це продемонструвало б, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч повітряним вторгненням і брати на себе певний ризик для цього. Це також суттєво вплинуло б на воєнні зусилля України. Найголовніше, це стало б сигналом для Путіна, що якщо Росія створює дилеми для Заходу, Європа може — і зробить — те саме для Росії», — йдеться у статті.

У виданні вважають, що такий крок Заходу був би цілком логічною відповіддю на серію зухвалих випробувань Росією волі НАТО до самозахисту. Йдеться про дрони над Данією, Польщею та Румунією, літаки над Естонією, а також потужні російські кібератаки.

Реклама

Раніше у Міноборони розповіли, що російські «Шахеди» постійно модернізуються і стають усе складнішими цілями для української ППО.