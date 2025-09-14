Західні експерти вимагають відправити літаки НАТО до України: деталі від Le Monde

Винищувач. / © Associated Press

Реклама

Атака дронів РФ на Польщу вночі 10 вересня не був випадковістю. Після цього інциденту країнам НАТО слід переглянути свій підхід до стримування РФ та взяти на себе захист повітряного простору над західними регіонами України.

Про йдеться у статті західних військових експертів, опублікованій Le Monde.

Аналітики наголошують, очевидним є той факт, що Росія готувалася до цього нальоту заздалегідь, ще влітку тестуючи використання на своїх дронах польських та литовських SIM-карток. Це не “інцидент”, а навмисне випробування європейської оборони і тривожне попередження, зауважують вони. Ба більше - йдеться про методичну підготовку.

Реклама

"Москва програмує свої безпілотники для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен безпілотник на інформаційний датчик: щоб виявляти оборонні об'єкти та радіолокаційні станції, що використовуються, аналізувати протоколи та час реакції європейських сил протиповітряної оборони. Кремль більше не задовольняється ударами по Україні", - йдеться у статті.

Зазначається, що БпЛА, які залетіли до Польщі, не мали вибухівки. Це підтверджує гіпотезу про розвідувальну місію. Адже операці збігається з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025», є частиною стратегії поступового залякування.

Le Monde наголошує: у цій новій реальності Європа більше не може покладатися на стратегію пасивної оборони, що полягає у збитті БпЛА над власною територією. Підписанти пропонують "зосередити свій захист вище за течією": почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі України, захищаючи і себе, і цивільне населення України.

"Ініціатива "Небесний щит", задумана неурядовою організацією "Ціна свободи" та підтримана кількома сотнями європейських та американських політичних діячів і високопосадовців, відповідає цій подвійній вимозі", – йдеться у публікації французького видання.

Реклама

Автори ініціативи наголошують, що для закриття неба над західною частиною України буде достатньо 120 винищувачів країн НАТО. Ризик для них буде мінімальним, адже російські системи ППО та винищувачі не дістають до областей на заході країни.

"Захист західної території України дозволить українським збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити безпеку економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух населення та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні", – пишуть автори звернення.

Вони переконані, що агресорка Росія за такого сценарію буде більш схильна до переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною. З його слів, технічно НАТО і ЄС були б здатні це зробити. Втім, наголосив він, це рішення Варшава не може ухвалити самостійно, а тільки разом з союзниками.

Реклама

Зауважимо, що після атаки дронів РФ на Польщу Сікорський також заговорив про збиття дронів і ракет над Україною силами НАТО. Втім, тоді він наголошував, мовляв, існують певні оперативні обмеження для пілотів сил НАТО. Зокрема, через “турботу про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі”.