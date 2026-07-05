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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
532
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Захід занадто зарозумілий до досвіду України, поки Китай вчиться — генерал Мік Раян

Генерал Мік Раян розкритикував НАТО та назвав головні міфи про дрони й танки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Поки НАТО вагається, Китай вчиться: австралійський генерал розкрив, які уроки України Пекін «намотує на вус»

Поки НАТО вагається, Китай вчиться: австралійський генерал розкрив, які уроки України Пекін «намотує на вус»

Західні військові інституції демонструють небезпечну зарозумілість і ризиковану повільність, ігноруючи досвід російсько-української війни. Поки НАТО та союзники вагаються, їхні головні потенційні противники, зокрема Китай, уже активно впроваджують українські тактичні інновації у власні доктрини.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив генерал-майор у відставці, відомий австралійський військовий аналітик Мік Раян.

Він визнав, що на Заході досі є небажання використовувати безпілотники так само, як і в Україні.

«Це не означає, що окремі країни НАТО повинні переймати саме те, що робить Україна. Ми говоримо не про це, бо в України унікальна проблема. Те, як Росія воює з Україною, є унікальним. Україна має унікальну структуру та унікальну культуру, яка поєднує деякі радянські речі, українську історію та трохи західних речей НАТО», — сказав експерт.

За його словами, потрібно «трохи менше зарозумілості та трохи більше скромності з боку західних військових організацій».

Окремо генерал прокоментував дискусію про те, чи можуть безпілотники замінити традиційну артилерію. Генерал Раян називає такий підхід «інтелектуальним банкрутством».

«Будь-який командир української бригади скаже вам, що потрібні і дрони, і артилерія. Вони доповнюють один одного. Деякі безпілотники банально не можуть літати в густий туман або негоду, тоді як артилерія працює за будь-яких умов. Спроби виправдати повільне розгортання виробництва боєприпасів на Заході появою дронів — це просто поганий аналіз. Це свідчить про певне інтелектуальне банкрутство, коли ми розмірковуємо про майбутнє війни», — наголосив Раян.

Ще одним поширеним міфом експерт назвав нібито «смерть» танків — що роль бронетанкових та механізованих дивізій уже не відіграє великого значення. За його словами, зазвичай такий наратив поширюють або невійськові, або аналітики, які не мають досвіду у військовій справі.

«Реальність така, що танк не помер, але його використовують по-іншому. Знову ж таки, повернімося до нормальної організації української бригади: кожна бригада має роту танків або навіть батальйон танків. Вони не використовують їх як цілі бригади танків, що рухаються по відкритих рівнинах, але вони використовують їх по-різному. Вони захищають їх і поєднують з різними ефектами», — сказав військовий аналітик.

Китай «намотує на вус»

Раяна наголошує, що тим часом Китай вивчає війну в Україні, і не лише операції безпілотників.

«Китай вивчає, як західні країни приймають політичні рішення. Він вивчає індустріалізацію, вивчають стратегічний примус та когнітивну війну, управління альянсами та руйнування альянсів», — підсумував австралійський генерал.

Раніше у виданні Politico написали, що Європа готується воювати із Росією без США.

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Дата публікації
Кількість переглядів
532
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