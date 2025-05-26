Захід зняв усі обмеження на удари України по Росії: що це змінює

Україні скасували заборону на удари західною зброєю по військових об’єктах РФ / © Tagesschau

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Україні скасували заборону на удари західною зброєю по військових об’єктах РФ без жодних територіальних обмежень.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що тепер Україна може використовувати постачені ракети, зокрема, для ударів у глибокому тилу ворога.

Це рішення стало реакцією на масштабні російські атаки наприкінці травня та відкрило нові можливості для української оборони. Однак реальна дальність ураження залежатиме не лише від технічних характеристик зброї, а й від інших ключових факторів.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Історичне рішення

Чотири провідні західні країни 26 травня — Німеччина, Франція, Велика Британія та США — офіційно зняли всі обмеження на використання Україною переданої їй зброї для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підкресливши, що «більше не існує жодних обмежень щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні цими країнами». Це свідчить про те, що Україна може захищатися, завдаючи ударів по військових цілях у Росії.

«Більше не існує жодних обмежень щодо дальності дії для озброєння, яке постачається Україні — ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців, — сказав Мерц в інтерв’ю телеканалу WDR. — Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певної миті вона не могла цього робити», — сказав Мерц.

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Канцлер Німеччини також виступив за передавання Україні потужних ракет Taurus — 100–150 крилатих ракет — аналогів британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Відповідне рішення Заходу про зняття обмежень на удари вглиб Росії, було ухвалене на тлі масштабних атак на Україну 24-го та 25 травня.

Німецькі ракети Taurus в Україні

У Німеччині заявили, що України ймовірно, отримає німецькі далекобійні ракети Taurus, повідомляє видання Clash Report. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив необхідність таких поставок. Очікується передача 100–150 ракет, аналогічних Storm Shadow/SCALP-EG.

Раніше ексканцлер Олаф Шольц блокував ці поставки, побоюючись ескалації. Однак Мерц ще під час передвиборчої кампанії підтримував передачу Taurus. 8 травня, вже на посаді, він заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину.

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У середині травня Мерц додав, що Берлін більше не коментуватиме питання озброєнь публічно.

Також раніше Німеччина повідомила, що планує залишати постачання зброї в таємниці, щоб позбавити РФ військової переваги.

У Кремлі обурюються

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ідея європейських чиновників дозволити постачання Києву зброї з більшою дальністю є потенційно небезпечною.

«Якщо такі рішення дійсно мали місце, вони потенційно суперечать нашим прагненням до політичного врегулювання», — сказав представник Кремля.

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Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що будь-який удар ракетами Taurus по об’єктах у РФ Москва розцінить як пряму участь Німеччини у війні.

Захарова також нагадала про заяви майбутнього канцлера Фрідріха Мерца щодо можливого удару по Кримському мосту — незаконній споруди, що з’єднує РФ з окупованим Кримом.

Французькі MdCN vs Taurus

Якщо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що будь-які обмеження щодо дальності ударів України по РФ зняті, при цьому не лише Німеччиною, а й одразу Великобританією, Францією та США, то це порушує питання щодо дальності застосування озброєння, зазначають аналітики Defense Express.

Там нагадують, що дальність застосування крилатих ракет по РФ залежить не від технічних характеристик, а від наявності детальних карт місцевості. Крилаті ракети, такі як Storm Shadow/SCALP, летять не по прямій, а складним маршрутом для обходу ППО.

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Якщо максимальна дальність ракети 560 км, то реальна зона ураження менша.

Таким чином аналітики акцентували на французьких крилатих ракетах MdCN (SCALP Naval) мають унікальні характеристики — їх дальність досягає 1400 км, що вдвічі перевищує можливості німецьких Taurus чи Storm Shadow. Проте їх потенційне використання Україною стикається з низкою обмежень.

Серед таких перешкод є:

необхідність точних цифрових карт рельєфу території РФ (оскільки вони використовують рельєф місцевості для маневрування);

MdCN розроблені виключно для морського базування, тому їх запуск з наземних платформ потребує спеціальних адаптацій, які зараз перебувають у стадії розробки;

також проблемою є обмежена кількість таких ракет — Франція наразі має лише 200 одиниць.

Для порівняння, за оцінками експертів, Європі потрібно щонайменше 1200 далекобійних ракет для ефективного стримування Росії.

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Наразі єдиним дійсно далекобійним озброєнням у регіоні залишаються американські Tomahawk з дальністю 1300-2500 км, розміщені на базі в Німеччині.

«З іншого боку, якщо у Європі остаточно зняли будь-які обмеження щодо дальності, а необхідність збільшення кількості далекобійного озброєння закріплено, то передача Україні MdCN з масштабуванням їх виробництва цілком має бути, хоча б, предметом розмови», — зауважують аналітики.

Дозвіл на удари західною зброєю по Росії

Варто нагадати, що 17 листопада 2024 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена скасувала заборону для України на удари вглиб Росії американською далекобійною зброєю, зокрема ракетами ATACMS.

Дозвіл на застосування цих ракет став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій в Курській області.

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Також, деякі видання повідомляли, що аналогічні дозволи Україна отримала і від Франції та Великої Британії на використання ракет SCALP та Storm Shadow по цілях у Росії.

«Це рішення є важливою зміною в веденні українських операцій, які матимуть більше американських ракет, ніж франко-британських. Це відбувається за два місяці до передачі влади між Джо Байденом і Дональдом Трампом, якого підозрюють у бажанні зменшити підтримку України», — зазначало одне із французьких видань.

Тоді президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні речі не анонсують, а результати мають говорити самі за себе.

«Ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть», — заявляв Зеленський.

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