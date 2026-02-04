ТСН у соціальних мережах

Росія битиме по західних військових в Україні після підписання мирного договору: заява Захарової

Офіційна Москва вкотре вдалася до прямих погроз на адресу західних партнерів України.

Ірина Лаб'як
Речниця МЗС Росії Марія Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що поява військ «коаліції охочих» в Україні після мирної угоди категорично неприйнятна для Москви.

Її заяву цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами Захарової, війська «коаліції охочих» в Україні після підписання мирної угоди розглядатимуться Росією як законна військова ціль.

Що відомо про розгортання військ «коаліції охочих» в Україні?

Нагадаємо, на початку січня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер підписали в Парижі декларацію про майбутнє розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни.

Згідно з планом, США очолять міжнародну систему моніторингу припинення вогню, забезпечуючи розвідку та логістику. Європейські сили гарантуватимуть безпеку на суші, морі та в повітрі, а Британія та Франція створять в Україні військові центри для обслуговування техніки та будівництва захищених об’єктів. Союзники також зобов’язалися надати військову та дипломатичну підтримку, включно з новими санкціями, у разі повторного нападу Росії.

Напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що коло партнерів, готових розгорнути військові контингенти в країні після завершення бойових дій, уже сформоване. Іноземна присутність має стати гарантією стабільності для інвесторів та бізнесу, діючи за принципом 5-ї статті НАТО: у разі повторного нападу РФ країни-підписанти зобов’язані вступити у війну. США не відправлятимуть власних солдатів, проте забезпечать логістичну та фінансову підтримку європейським місіям.

У двосторонніх угодах також чітко фіксуються обсяги та терміни постачання зброї для негайної відсічі агресору в майбутньому.

