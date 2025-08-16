Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна з’являються контури можливого мирного рішення між Україною та Росією. Попередні дані свідчать, що Києву може бути запропоновано передати частину територій Донбасу, які зараз перебувають під контролем українських військ, в обмін на обмежені поступки з боку Москви та гарантії безпеки від Сполучених Штатів, схожі на ті, що передбачені статтею 5 Уставу НАТО.

Про це пише The Telegraph.

Експерти вважають, що такий розвиток подій може стати національною трагедією для України. Більше двох років Україна захищала власну територію, а тепер, можливо, втратить стратегічні райони, які Росія не змогла захопити під час бойових дій. Для західних країн це також буде поразкою, адже надання підтримки Києву не принесло очікуваного результату, а межі Європи змінюються під тиском військової сили.

Підсумки трирічної війни показують, що Росія не здатна повністю захопити Україну, а Україна не може вигнати Росію зі всієї території, яку окуповано. Аналітики зазначають, що лідери США та Європи могли б значно покращити позицію Києва, якби надавали підтримку швидше та у більшому обсязі. Наразі ж країна змушена погоджуватися на реалії, якими є фактичні обставини конфлікту.

Є певний оптимізм: пропозиції, які зараз обговорюються, далекі від максималістських планів Путіна на початку війни та кращі, ніж ті сценарії, яких побоювалися у лютому. Тоді публічні суперечки Трампа і Дж. Д. Венса з президентом Зеленським у Білому домі призвели до тимчасового призупинення американської військової допомоги, що могло дати Росії шанс відновити наступ. Пізніше Трамп визнав, що Путін не був добросовісним переговорником, і наголосив на важливості підтримки Києва з боку США.

Аналітики попереджають, що дьявол ховається у деталях. Якщо Росія наполягає на передачі значних територій, Україні доведеться оцінити, чи кращим результатом не буде збільшення поставок озброєнь та посилення санкцій проти Москви. Є ймовірність, що вимоги Путіна — це лише тактичний хід, щоб виторгувати для себе інші поступки.

Будь-яка угода, кажуть експерти, означатиме остаточне закріплення сучасних кордонів Європи та кінець претензій Росії на «російські» території в європейських країнах. Для цього необхідні надійні військові гарантії від США та справжня готовність Європи та Великобританії виконувати свої зобов’язання.

Україна спирається на досвід Будапештського меморандуму 1994 року, коли країна передала Росії ядерний арсенал в обмін на обіцянки США, Великобританії та Москви дотримуватися суверенітету та існуючих кордонів. Під час агресії 2014 року стало очевидно, що ці гарантії не виконуються. Нині для реальної безпеки необхідні чіткі, обов’язкові та підкріплені силою гарантії, а також ресурси для самооборони України, щоб країна ніколи не опинилася в залежності від коливань чи затримок західних союзників.

Фахівці наголошують, що навіть якщо угоду буде укладено, Путін може спробувати подати себе як переможця, що є неприпустимим. При цьому те, що він не досяг всього, чого планував, є лише слабким розрадою. Справедливе завершення війни мало б означати повну поразку Путіна та його усунення від влади в Москві. Проте реальність така, якою вона є, і нинішня угода, якою б «жахливою» вона не здавалася, може стати найменш поганим варіантом для України та її західних союзників.

Аналітики закликають Київ уважно оцінювати кожен пункт пропозицій та забезпечити, щоб будь-яка угода не стала загрозою для суверенітету, територіальної цілісності та безпеки громадян. Роль США та Європи в гарантіях миру стає критичною, і саме від їхньої волі та ресурсів залежить майбутнє України у цьому процесі.

Нагадаємо, за словами командира відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Осман» виконання вимоги президента РФ Володимира Путіна, яку він начебто озвучив на саміті з президентом США Дональдолм Трампом, про виведення українських військ з усієї території Донецької області в обмін на припинення бойових дій не принесе миру в Україні.

За його словами, вихід з Донеччини не гарантує, що російська армія не продовжить агресію в сусідніх Харківській та Дніпропетровській областях, щоб потім запропонувати «обмін» цих територій на визнання окупованих частиною РФ.